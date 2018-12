Dùng 'nắm đấm' khi tham gia giao thông?

Tôi cùng bạn gái đang đi xe máy trên đường Thái Thịnh (Hà Nội) thì trời mưa nên dừng xe vào lề phải đường. Đường vắng, chúng tôi đang mặc áo mưa thì chiếc Kia Morning đi sát lề chạm vào lưng và gương xe máy bên phải. Xe dán kính đen nên tôi không biết lái xe là nam hay nữ và trong xe có bao nhiêu người. Tôi quay lại gõ vào kính hậu ôtô có ý nhắc nhở về việc va chạm này thì thấy xe dừng hẳn.

Đang loay hoay mặc áo mưa thì bất ngờ chủ xe lao ra đấm. Vướng áo mưa nhưng may tôi vẫn tránh được, chỉ bị xô ngã ra đường. Chủ xe chỉ thẳng mặt tôi chửi vì lý do dám gõ vào xe của anh ta và không cần biết hành động trước đó của mình.



Người dân quanh đấy thấy vậy chạy ra can đôi bên. Tôi bỏ áo mưa ra và nói chuyện phải trái với anh ta. Người dân xung quanh cho rằng hành động của lái xe là không thể chấp nhận. Bản thân vợ con (con nhỏ khoảng 3 tuổi) của lái xe cũng thấy chồng mình quá đáng nên ra khỏi xe.

Chị vợ run run xin lỗi, đứa bé thì có vẻ sợ nhưng ông chồng vẫn hùng hổ máu ăn thua. Mọi người xung quanh và cả vợ khuyên can mãi anh ta mới lên xe. Tôi rất bực nhưng vì đang đi cùng "gấu" nên cũng không muốn làm lớn chuyện. Hơn nữa, vợ lái xe đã xin lỗi tôi vì hành động thô lỗ của chồng mình.

Tôi sống từ nước ngoài từ nhỏ, biết lái ôtô trước khi lái xe máy, mới về Việt Nam mấy năm nên rất tránh những vụ va chạm như thế này trên đường. Ở nước ngoài dù va chạm có nặng như thế nào thì đầu tiên các bên sẽ hỏi thăm tình hình của nhau và tìm hướng giải quyết. Còn ở Việt Nam tôi thấy vô số vụ dùng đến "nắm đấm" để chào hỏi nhau.

Xin hỏi, trong tình huống này tôi cư xử như vậy có phù hợp.

Chia sẻ bài viết về ngocdiep@vnexpress.net

Nguyễn Đức Duy