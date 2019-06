Đừng đổ lỗi cho số sàn hay tự động khi lái xe gây tai nạn

Nếu học lái nghiêm túc, thầy dạy lái xe đã hướng dẫn bạn cách sử dụng xe số sàn hoặc xe số tự động một cách an toàn.

Việc lái xe an toàn không phải do cái xe hay loại hộp số của xe quyết định mà là do bản thân của người lái xe. Vấn đề là từ lúc đầu khi bạn học nghiêm túc hay bạn "nhờ tiền" học hộ để lấy giấy phép lái xe.

Vì nếu bạn học thật thì các thầy sẽ dạy bạn có thể sử dụng xe số sàn hoặc số tự động an toàn mà không vấn đề gì cả. Còn trường hợp ngược lại thì rõ ràng tiền bạn bỏ ra chỉ lấy được giấy phép lái xe mà không lấy được kiến thức cơ bản khi điều khiển và sử dụng ôtô. Càng nhiều người nhờ "tiền học", vì lẽ đó mà ngày càng có nhiều tai nạn giao thông xảy ra hơn.

Nguyên nhân thứ hai có thể dẫn đến nhầm chân ga, chân phanh cũng không phải tại loại hộp số trên xe mà do người lái sử dụng rượu bia - các chất có cồn khi tham gia giao thông dẫn đến mất kiểm soát.

Nguyên nhân thứ ba, là do một số phụ nữ sử dụng giày, dép cao gót để lái xe.

Trường hợp này, dù xe số sàn hay số tự động thì độ nguy hiểm như nhau. Điều này đã được khuyến cáo khi học lái xe có thể chị em quên hoặc cố tình bỏ qua.

Xe số sàn hay số tự động đều an toàn như nhau cả, nếu không các nhà sản xuất ôtô đã không được bán xe ra ngoài thị trường. Quan trọng nhất vẫn là người lái xe, hãy luôn tỉnh táo, bình tĩnh khi lái xe trên đường, dù là cao tốc hay đường nội thị, vùng núi cao hay đồng bằng để an toàn trở về nhà với những người thân yêu.

Độc giả Toàn Vượng