Đừng chần chừ, hãy mua ôtô ngay khi có thể

Dạo qua một vòng diễn đàn thì thấy khá nhiều người lăn tăn việc mua ôtô cá nhân hay không. Câu hỏi này nhận đủ các ý kiến trái chiều từ các nhiều chuyên gia khác nhau. Bất động sản thì bảo mua đất, căn hộ cho thuê, nhà kinh tế thì bảo để kiếm tiền lợi hơn, người thực tế thì bảo gởi ngân hàng và đi taxi cho nhàn mua xe làm gì cho thêm kẹt xe, người mê xe thì bảo có, loại này, lọai kia và cuộc chiến giữa các fan của hãng xe bắt đầu...

Tóm lại người hỏi đã rối lại càng rối. Sau hơn 6 năm sở hữu và lái xe đi làm hàng ngày trong cái thành phố từng được xem là Hòn Ngọc Viễn Đông. Theo ý kiến cá nhân, ai có nhu cầu và đủ điều kiện thì nên mua ôtô để sử dụng ngay và luôn, chứ không nên chần chừ và chờ đợi.

Lý do đầu tiên là sự an toàn cho cá nhân và gia đình. Ở Việt Nam chúng ta, tai nạn giao thông cũng có thể xem là quốc nạn. Tham gia giao thông bằng xe máy trên đường hỗn hợp hiện nay có thể nói khá rủi ro. Ý thức tham gia giao thông của xe máy cũng khá bất cập do đặc tính tiện dụng của loại phương tiện này. Do đó việc sử dụng ôtô cá nhân sẽ an toàn, tiện nghi hơn rất nhiều.

Nếu bạn là người điều khiển thì ý thức chấp hành giao thông khi lái xe cũng sẽ khác hẳn so với đi xe máy. Cũng vì lý do này mà ngày càng nhiều người sử dụng xe hơi để phục vụ gia đình hay đi làm, đưa đón con cái và du lịch.

Người ta vẫn thường chia sẻ câu “1 vợ, 2 con, nhà 3 tấm, xe 4 bánh, du lịch 5 châu” để nói về mục tiêu và động cơ phấn đấu trong cuộc sống. Và đây chính là lý do thứ hai nên mua xe, ngay và luôn.

Sở hữu xe 4 bánh hiện nay được xem như sự thành đạt của cá nhân và là niềm tự hào của gia đình trước bạn bè, đồng nghiệp và họ hàng. Vì không phải ai muốn cũng được. Ai khi vô tình nghe con cái mình khoe với bạn bè rằng nhà mình có ôtô và cuối tuần này ba mẹ chở đi Vũng Tàu chơi mà chẳng cảm thấy vui vui.

Ở chiều ngược lại thì cũng thấy chạnh lòng vì mình chưa mang lại niềm vui cho con và gia đình. Tuy nhiên bạn phải có đủ điều kiện kinh tế nhất định và ôtô mà bạn sở hữu sẽ là minh chứng rõ nét nhất cho cái tạm gọi là thành đạt.

Có thể nói ôtô cũng giúp thương hiệu cá nhân của bạn tốt hơn khi giao dịch và tiếp xúc với khách hàng. Rất nhiều bạn trẻ lấy ôtô làm mục tiêu để phấn đấu trong giai đoạn đầu của sự nghiệp thì cũng đáng trân trọng và khuyến khích. Đối với những ai thích lái xe thì việc sở hữu và điều khiển chúng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh còn là niềm vui rất thú vị về mặt tinh thần.

Còn nhớ những lần lái xe đưa gia đình về quê trên các chặng đường mà thích thú làm sao: băng băng qua những cánh đồng xanh ngát thoang thoảng mùi lúa mới, nhẹ nhàng chân ga, ve vuốt chân phanh khi các thành viên đang ngủ ngon trong không gian mát mẻ với điệu nhạc du dương. Có những lúc dừng chân ven đường nghỉ ngơi, nằm võng đong đưa và nhâm nhi ly cà phê thư thái trong lúc lũ trẻ chạy đùa sau một chặng đường dài.

Có những lần đi công tác thay vì chạy dọc quốc lộ như mọi khi thì lại chọn tuyến đường ven biển để đam mê tốc độ, chiêm ngưỡng cảnh đẹp quê hương. Rồi thì dừng xe ven biển, xuống hít thở khí trời, làm vài động tác thể dục, nói chuyện với các bác tài, selfie vài tấm hình để đưa lên facebook khoe với bạn bè đây đó.

Khá nhiều lần tập trung cao độ trên cao tốc, vun vút khi cả người và xe cùng thăng hoa. Lúc này cảm tưởng như chiếc xe cỏ của mình là một Ferrari hay Lamborghini chính hiệu với sức mạnh vốn có của nó. Có những đêm trên chặng đường dài với điệp khúc “cốt pha”, “pha cốt” và cảm thấy vui khi gặp các bạn đường (cùng biển số thành phố) trên chuyến hành trình. Thỉnh thoảng bám theo các xe khách để nối dài tầm nhìn trong đêm tối nhằm có thể chạy nhanh hơn.

Tóm lại, với sở thích này thì việc mua ôtô ngay và luôn khi có điều kiện là không còn là vấn đề bàn cãi. Việc sở hữu xe hơi còn đóng góp nhiều cho xã hội. Khi bạn mua ôtô thì gần hai phần ba số tiền là dành cho các loại thuế và phí cho chính chiếc xe đó.

Như vậy càng nhiều người mua ôtô thì số tiền này lại càng lớn và góp phần nâng cao cơ sở hạ tầng cũng như thúc đẩy và phát triển xã hội ấy chứ. Có lần ngồi uống cà phê với người bạn trên tòa nhà cao tầng nhìn xuống thấy dòng xe đủ loại tấp nập phía dưới mới thấy rằng lượng xe lưu thông càng nhiều sẽ thúc đẩy xã hội phát triển nhanh hơn.

Thử hình dung, giá một chiếc xe hơi bình quân là 700 triệu thì biết bao nhiêu nghìn tỷ đang lưu thông trên mọi nẻo đường và hai lần số đó là đóng vào cho ngân sách thông qua các loại thuế và phí khác nhau. Nếu chỉ xét ôtô trên góc cạnh là một phương tiện giao thông thuần túy thì bạn có khá nhiều lựa chọn và phần lớn là xe máy.

Khi mà phương tiện công cộng phổ biến và tiện nghi như xe buýt chất lượng, xe điện trên cao, tàu điện ngầm, tàu cao tốc, taxi... đủ trên mọi tuyến mọi nơi, mọi chặng đường dài ngắn khác nhau như Mỹ, Âu, Nhật Bản hay Singapore thì nhu cầu ôtô cá nhân vẫn còn có nhu cầu, huống hồ là ở Việt Nam chúng ta.

Tóm lại với cá nhân gia đình, sở hữu ôtô là có lợi, với xã hội lại càng có lợi. Vậy nếu bạn thỏa 2 điệu kiện cần và đủ gồm nhu cầu và đủ điều kiện về kinh tế thì nên mua ôtô ngay và luôn nhé.

Chúc các bạn có niềm vui khi sở hữu và lái ôtô!

Độc giả Ngô Vĩnh Yên

Lương Dũng biên tập

Liên hệ: luongdung@vnexpress.net