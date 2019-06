Racing AKA là đội đua xe địa hình chuyên nghiệp đầu tiên được thành lập, với sự bảo trợ từ Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV).

Với các thành viên kinh nghiệm từng tham gia nhiều giải đua xe địa hình trong nước, đội Racing AKA do công ty Liên Minh thành lập, đặt mục tiêu tranh tài tại một số giải lớn như Knock out the King, HTV Challenge Cup, King of Pickup ngay trong năm nay.

Đội đua ra mắt chiều 12/6.

Tại buổi họp báo chiều 12/6, MMV công bố bảo trợ Racing AKA trong năm đầu tiên, dựa vào thành tích thi đấu để đưa ra cách thức đồng hành cho những năm tiếp theo. Đội sử dụng mẫu xe bán tải Triton dưới dạng nguyên bản và nâng cấp nhẹ để tranh tài trong thời gian tới.

Mẫu xe Triton được sử dụng cho đội.

Mô hình hoạt động của Racing AKA theo hướng chuyên nghiệp khi có công ty đỡ đầu, các tay đua được trả lương, tập luyện cùng nhau thường xuyên và có trợ giúp từ đội hậu cần riêng. Trước đây, các đội đua tại Việt Nam thường tập hợp khi có giải đua diễn ra, hoạt động theo dạng cá nhân.

Bên cạnh đó, Racing AKA sẽ nhận được sự tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm từ tay đua huyền thoại của Mitsubishi Nhật Bản, Hiroshi Masouka. Tay đua 59 tuổi từng 2 lần liên tiếp vô địch giải đua Dakar Rally.

"Với sự hỗ trợ từ Mitsubishi Việt Nam và những tư vấn của ông Hiroshi Masouka, Racing AKA hy vọng có thể hoàn thiện các kỹ năng đua xe, đủ tiềm lực để tranh tài ở những giải đua trong nước. Xa hơn, chúng tôi muốn hướng tới những giải đua chuyên nghiệp ở châu Á và thế giới", thành viên của đội đua Racing AKA chia sẻ. Các tay đua cũng cho biết thêm, những mẫu xe của Mitsubishi rất phù hợp với đường đua off-road bởi ưu điểm động cơ mạnh mẽ, bền bỉ, hệ thống khung gầm cứng vững và có thể nâng cấp thêm nhiều bộ phận, tăng sức mạnh cho xe.

Đội đua off-road chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam ra mắt

Hai chiếc Triton được bàn giao cho đội đua Racing AKA là phiên bản mới nhất, nâng cấp một số tính năng so với thế hệ cũ. Động cơ diesel MIVEC 2.4 hoàn thiện phần thân bằng hợp kim nhôm, giảm trọng lượng đầu xe 30 kg so với thế hệ cũ. Công suất và mô-men xoắn của Triton mới cũng tăng so với phiên bản cũ nhờ sử dụng công nghệ van biến thiên điện tử.

Trong khi đó, khối lượng xe được phân bố cân bằng trước/sau, tăng khả năng ổn định khi vào cua ở tốc độ cao hay vượt địa hình. Triton trang bị hệ dẫn động Super Select 4WD-II, hỗ trợ 4 chế độ gài cầu 2H (1 cầu), 4H (2 cầu nhanh), 4HLc (2 cầu nhanh với khóa vi sai trung tâm) hay 4LLc (2 cầu chậm, khóa vi sai trung tâm) đi kèm với 4 chế độ chạy địa hình, phù hợp với những điều kiện đường sá khác nhau.

Đại diện Mitsubishi Việt Nam cho biết hãng xe Nhật Bản mong muốn đóng góp vào sự phát triển và tiếp lửa đam mê cho bộ môn đua xe địa hình off–road tại Việt Nam. Việc bảo trợ cho đội đua Racing AKA là một phần trong kế hoạch đó.

Tuấn Cao