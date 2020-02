Định giá i10 đăng ký tháng 12/2017?

...

các số liệu thống kê cho thấy xe Trung Quốc đã tiệm cận với xe Nhật còn xe Hàn đã phần nào vượt qua xe Nhật trong phân khúc xe bình dân/cận bình dân/cận sang. i10 đạt chuẩn an toàn bán tại châu Âu trong khi nhiều dòng xe Nhật thì ko được cấp phép bán tại Mỹ, Úc, Âu như vios, wigo, Avanda, Fortune vì độ an toàn kém, gây cháy nổ xe hoặc lật xe như cơm bữa như Hilux. Các fan Nhật chưa nhận ra xe Hàn đã trội hơn xe Nhật về lượng options/độ an toàn/độ bền trong khi nhiều fan xe Nhật do tâm lý tự ti, cay cú nên không dám nhìn nhận xe Hàn đã vượt trội xe Nhật trong nhiều phương diện. Vì vậy, trật tự trong nền oto toàn cầu đang có sự xáo trộn ở các hạng cuối của top 5. Trong đó, xe Đức vẫn chiếm hạng đầu, xe Hàn đang dần đẩy xe Nhật xuống vị trí thứ 3. Với nhận định khách quan này thì tôi tin chắc là một số fan tự ti xe Nhật sẽ phản đối. Thân!