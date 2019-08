Điểm nhấn về thiết kế và công nghệ trên Mazda6 Premium 2.5

Phiên bản cao cấp của mẫu sedan Mazda6 sở hữu nội thất bọc da Nappa, khoang lái thân thiện, động cơ SkyActiv và các công nghệ an toàn chủ động.

Nội thất da thuộc Nappa cao cấp

Hướng đến sự sang trọng, Mazda6 luôn được khách hàng doanh nhân thành đạt lựa chọn nhờ dáng vẻ thanh thoát, các chi tiết ngoại thất mang đặc trưng ngôn ngữ thiết kế Kodo.

Theo đó, Mazda6 là một trong số ít sedan trong phân khúc trang bị da thuộc Nappa. Theo đại diện hãng, Nappa là loại da tự nhiên, không chỉ mang đến cảm giác êm ái, mềm mại, mịn màng và thoáng khí mà còn nâng cao trải nghiệm cho người lái trong các hành trình dài.

Nội thất xe bọc da thuộc Nappa cao cấp.

Điểm nổi bật khác trên Mazda6 còn là hệ thống đèn LED hiện đại, bền bỉ và hiệu quả so với các loại đèn truyền thống, tạo hiệu ứng ánh sáng sắc nét. Mâm xe 19 inch cùng ống xả kép cũng tạo vẻ ngoài thể thao.

Khoang lái thân thiện và hiện đại

Với triết lý thiết kế Human-Centric lấy con người làm trung tâm, Mazda6 sở hữu khoang lái tiện nghi và thuận tiện dựa trên nghiên cứu về nhân trắc học và cảm quan thực tế của con người. Cùng với hệ thống giải trí Mazda Connect với màn hình cảm ứng 7 inch, đầu đọc đĩa DVD, kết nối bluetooth, USB, hệ thống âm thanh 11 loa Bose, hệ thống định vị GPS, cùng chức năng dẫn đường bằng giọng nói, hành khách trên xe sẽ cảm thấy thoải mái trong hành trình.

Khoang lái trên Mazda6 Premium.

Động cơ SkyActiv tiết kiệm nhiên liệu

Với động cơ SkyActiv 4 xi-lanh tiêu chuẩn cùng hộp số 6 cấp có khả năng tạo ra 184 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, Mazda6 Premium 2.5 có khả năng tăng tốc được đánh giá tốt, đặc biệt khi chuyển sang chế độ lái thể thao. Điều này có được là nhờ công nghệ phun xăng trực tiếp và hút khí tự nhiên, sinh ra công suất và mô-men lớn hơn, đạt tiêu chuẩn cao hơn về khả năng vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và kiểm soát khí thải.

Ngoài cảm giác lái phấn khích, thiết kế khí động học đặc trưng trên Mazda6 còn giúp hạn chế tiêu hao năng lượng, loại bỏ được các tiếng ồn cho xe khi lưu thông trên đường.

An toàn chủ động tối ưu

Công nghệ an toàn i-Activsense độc quyền do Mazda phát triển đã giúp Mazda6 nhận được nhiều chứng nhận về độ an toàn.

Các công nghệ an toàn trên Mazda6.

Hệ thống an toàn này bao gồm các tính năng ngăn ngừa và cảnh báo tình huống nguy hiểm, giúp người lái luôn chủ động và xử lý kịp thời, bao gồm: đèn LED thích ứng thông minh ALH, cảnh báo chệch làn đường LDWS, cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe RCTA. Bên cạnh đó là màn hình Mazda HUD hiển thị thông tin trên kính giúp người lái luôn tập trung, cùng với các tính năng khác như: lẫy chuyển số trên vô lăng, phanh tay điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, Cruise Control, 6 túi khí, camera lùi...

Mazda6 còn sở hữu công nghệ kiểm soát gia tốc GVC nhằm hỗ trợ kiểm soát tốc độ xe, tăng độ ổn định thân xe, giúp việc di chuyển trở nên thật an toàn và êm ái.

Bảo An