Để trẻ em trong ôtô dưới trời nóng - sai lầm chết người

"Chỉ vì một thay đổi trong thói quen hàng ngày, tôi đã mất đứa con của mình. Đó là lỗi của tôi", Stephanie Salvilla, một phụ nữ sống ở Orlando, bang Florida, Mỹ nói với CNN. "Tôi cần thị giác minh mẫn mách bảo mình, nhưng điều đó không tồn tại vào lúc đó".

Salvilla thức dậy sau giấc ngủ dài bốn tiếng vào một buổi sáng tháng 7/2009. Chồng cô giúp vợ đặt cậu con trai 5 tháng tuổi Gannon vào xe. Cô quên mất việc phải đặt vào ghế trước một vài chiếc lọ, cách để nhắc nhở rằng con đang ở phía sau, dù bình thường cô hay làm. Sau ngày làm việc, Salvilla trở lại xe và điều không may xảy ra: Gannon chết vì sốc nhiệt.

Nhiệt độ tăng cao trong xe hơi có thể khiến trẻ nhỏ tử vong. Ảnh: CBSnews.

Theo thống kê của Hội đồng an toàn quốc gia Mỹ (NSC), 742 trẻ em đã chết vì sốc nhiệt trong ôtô trong giai đoạn 1998-2017, trung bình 37 người mỗi năm. Riêng trong 2017, số trẻ em tử vong do người lớn để chúng một mình trong xe hơi dưới trời nắng là 42. Con số năm 2016 là 39 trường hợp.

Bản báo cáo của NSC cho thấy, 55% bố mẹ hoặc người trông trẻ không ý thức việc để trẻ nhỏ trong ôtô khi rời đi, 27% trẻ em tự tìm cách vào trong xe của họ. Và 18% bố mẹ hoặc người trông trẻ có ý thức về việc để trẻ nhỏ trong xe hơi.

Thực tế, các bậc bố mẹ hay người trông trẻ không có mục đích xấu khi để trẻ trong xe hơi. Tuy nhiên những thói quen tưởng chừng vô hại có thể dẫn đến kết quả nghiêm trọng. Họ có thể tắt máy, rời khỏi xe để mua một vật nào đó. Nhưng dưới ánh nắng mặt trời, nếu nhiệt độ ngoài trời là 35 độ C thì với thời gian 20 phút, ca-bin một chiếc xe nhỏ, không mở điều hòa có thể ở mức 51 độ C. Nếu thời gian là 30 phút, con số tương ứng là gần 60 độ C. Nền nhiệt cao khiến trẻ em sốc nhiệt dẫn đến tử vong.

Tại Mỹ, hiện có 21 bang ban hành các đạo luật liên quan đến vấn đề "bỏ quên" trẻ em trong xe hơi. Tám bang trong số đó xem hành vi này là tội ác. Trong khi chờ thuyết phục các hãng xe thêm công nghệ để nhắc nhở người lớn, có nhiều khuyến cáo cho các bậc phụ huynh của các tổ chức vì an toàn trẻ em như để các vật dụng: ví, điện thoại, laptop hàng ghế sau để nhắc bản thân luôn quan sát trước khi rời xe.

Phạm Trung