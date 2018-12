Đề-can ma nữ dọa tài xế chiếu đèn pha

Cảnh sát giao thông ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, phát hiện một số xe có dán hình những gương mặt trắng toát và lưỡi đỏ lòm trên kính sau. Còn trên một website bán hàng trực tuyến, cả chục shop bán những loại đề-can tương tự. Hình có từ mặt ma nữ với lưỡi đỏ máu cho tới kiểu ma sói mắt xanh, theo South China Morning Post.

Hình ma nữ trên kính sau một chiếc Volkswagen Tiguan. Ảnh: Odditycentral.

Những người bán hàng cho biết, kiểu đề-can này rất khó nhìn thấy khi tối trời, nhưng sẽ hiện lên khi có ánh sáng chiếu vào, và hoàn toàn có thể khiến những lái xe yếu bóng vía bị sốc. Một vài sản phẩm thu hút khá đông người xem. "Trông rất tuyệt. Hãy chờ xem ai đó chạy sau xe tôi mà chiếu đèn pha sẽ thế nào", một người mua viết. Mức giá của loại đề-can này từ 3-18 USD.

Tuy nhiên, những người sử dụng loại đề can phản quang hình ma có thể bị phạt vì gây mất an toàn giao thông, theo Xinhua News. Mức phạt có thể tới 15 USD. Còn nếu thực sự gây ra tai nạn do khiến tài xế khác hoảng sợ, người sử dụng đề-can có thể bị phạt nặng hơn.

Hình gương mặt trắng toát chỉ hiện lên khi đèn pha xe sau chiếu vào. Ảnh: 365 News.

Nhưng sự ra đời của loại đề-can đáng sợ này lại xuất phát từ việc nhiều tài xế thiếu ý thức khi sử dụng đèn pha ở những nơi không được phép. Truyền thông Trung Quốc từng đưa nhiều trường hợp có người tử vong do tài xế chói mắt vì bị đèn pha chiếu thẳng vào mặt. Cảnh sát giao thông có thể trừ điểm bằng lái những người vi phạm luật sử dụng đèn pha, hoặc phạt tiền nặng.

Hồi đầu tháng 11, cảnh sát Thâm Quyến, Trung Quốc, từng gây nhiều tranh cãi khi thí điểm mô hình buộc tài xế bật đèn pha sai luật phải chịu hình phạt rọi đèn vào mắt. Các xử phạt theo kiểu "điều chỉnh hành vi" được thực hiện bằng cách buộc người vi phạm ngồi vào ghế, phải mở mắt trong một phút để đèn pha ôtô rọi thẳng vào mặt.

Video cảnh sát Thâm Quyến xử phạt tài xế bật đèn pha sai luật:

Tài xế dùng đèn sai luật ở Trung Quốc bị bắt nhìn đèn pha

Mỹ Anh