Đạo diễn 'Transformers' phá xe trong phim mới

Trong siêu phẩm hành động "6 Underground", nhà làm phim lừng danh Michael Bay cho nổ tung một số xe và đâm đụng nhiều mẫu khác.

Trailer đầu tiên của "6 Underground" vừa được Netflix tung ra, đánh dấu phim đầu tiên của Michael Bay chiếu trực tuyến trên hệ thống này. Tác phẩm hành động có sự tham gia của tài tử Ryan Reynolds, ngôi sao của những bộ phim ăn khách như "Deadpool", "X-Men Origins: Wolverine" hay "The Hitman's Bodyguard".

Nội dung phim khá đơn giản: 6 tỷ phú giả chết và lập thành một đội quân tinh nhuệ đi diệt trừ những tên tội phạm khét tiếng.

Về cơ bản, điều khác biệt duy nhất so với gia đình của Dom (Vin Diesel thủ vai) trong series "Fast and Furious" là đội quân của One (vai diễn của Ryan Reynolds) có rất nhiều tiền. Điều thú vị trong "6 Underground" là chiêm ngưỡng các cảnh hành động của vị đạo diễn lừng danh Michael Bay.

Trong phim có sự xuất hiện của một chiếc Rolls-Royce Phantom, Maserati Quattroporte, Alfa Romeo Giulia QV, Audi và một dàn Range Rover. Tác phẩm có kinh phí 125 triệu USD và là phim có kinh phí "khủng" nhất của Netflix. Phim chiếu trực tuyến từ ngày 13/12.

Ngày 1/10, trên tài khoản Instagram, tài tử Reynolds chia sẻ video về một khoảnh khắc tĩnh lặng trên phim trường ở Italy. Anh đứng tựa vào tường, giải thích về việc tận hưởng "sự yên tĩnh" khi làm việc với Bay. Đột nhiên có tiếng động rồi một cảnh va chạm khiến một chiếc xe bay lên không trung ngay phía sau lưng Reynolds. Nam diễn viên 42 tuổi im lặng vài giây rồi điềm đạm tiếp tục nói chuyện.

Một cảnh trong phim với một chiếc Audi bay lên không. Ảnh từ trailer.

Đạo diễn Michael Bay (áo phông trắng, mũ xanh) trên phim trường. Ảnh: Mega

