Tôi đang muốn đổi xe chỗ chỗ rộng rãi và tiết kiệm nhiên liệu nên chọn xe thương hiệu Nhật Bản. (Trung Dũng)

Tôi phân vân chọn xe Pajero Sport 2019 hoặc 2020 bản 2.4 máy dầu số tự động. Tuy nhiên, tham khảo ý kiến một số người cho rằng: máy dầu ồn khi đi khoảng 3-5 năm, đồng thời xe này bị ù ở tốc độ 80 km/h. Nhờ độc giả tư vấn thêm về nhược điểm của xe All New Pajero Sport AT 2.4 và những khuyết điểm trên có đúng không? Xin cám ơn.