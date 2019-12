Dàn xe cứu hỏa biến thành ban nhạc Giáng sinh

MỹSáu xe chữa cháy xếp hàng ngang trong garage, nháy đèn theo một bản nhạc phối lại dưới sự chỉ đạo của một nhạc trưởng đặc biệt.

Xe cứu hỏa biến thành dàn nhạc Giáng sinh Video: Savage Fire Department- Minnesota/Facebook

Màn trình diễn đặc biệt thuộc về Sở cứu hỏa Savage, bang Minnesota, được giới thiệu từ ngày 18/12 trên cả mạng xã hội và kênh chia sẻ video. Bản nhạc dài gần hai phút, là bản phối bài The Dance of the Sugar - Plum Fairy trong vở ballet The Nutcracker của Arion, và nhạc phẩm Wizards in Winter của ban nhạc Trans-Siberian Orchestra.

Đội trưởng cứu hỏa Andrew Slama xuất hiện ở những giây cuối cùng trong vai trò nhạc trưởng. Cả đội gửi lời chúc "Chúc mừng kỳ nghỉ lễ vui vẻ từ đội cứu hỏa địa phương của các bạn!" trên mạng xã hội.

Những năm trước, một số đội cứu hỏa ở Mỹ cũng từng thực hiện các màn trình diễn tương tự để mừng Giáng sinh. Năm 2017 và 2018, Sở cứu hỏa Sterling, bang Colorado, thu hút sự chú ý với sự xuất hiện của ông già Noel và sau đó là bữa tiệc âm thanh, ánh sáng cùng những ngọn lửa với sự phối hợp ấn tượng.

Mỹ Anh (theo Southwest News Media)