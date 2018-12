Dàn siêu xe của cảnh sát Dubai dùng để dẫn đoàn du lịch

Tháng 4/2013, giới đam mê siêu xe thế giới bất ngờ và phấn khích với chiếc Lamborghini Aventador mang những đường nét trang trí dành riêng cho cảnh sát Dubai. Tiếp sau đó, nhà chức trách tại đây cho biết sớm bổ sung thêm một chiếc Ferrari và thực hiện gần như lập tức khi thêm Ferrari FF cho lực lượng công vụ. Thú vị hơn, điều khiển những siêu xe này là các nữ cảnh sát.

Hai nữ cảnh sát Dubai bên Lamborghini Aventador và Ferrari FF. Ảnh: Autoevolution.

Sau Aventador và Ferrari FF, nhà chức trách của Tiểu vương quốc này tiếp tục trang bị một loạt xe đình đám khác cho lực lượng cảnh sát tại Dubai như Mercedes SLS AMG, Bentley Continental GT. Tuy nhiên, để tạo nên điểm nhấn thực thụ cho dàn xe, cảnh sát tại đây được trang bị thêm một chiếc Aston Martin One-77, siêu xe có số lượng sản xuất chỉ 70 chiếc.

Nhiệm vụ chính là ​gì?

Trên thực tế, những siêu xe này, sau khi trang bị cho cảnh sát, thường được sử dụng trong việc dẫn đoàn cho các chuyến du lịch vòng quanh thành phố. Lĩnh vực này làm tăng thêm giá trị về du lịch cho Dubai, bên cạnh những điểm như toà tháp Burj Kalifa, Dubai Mall, bãi biển Jumeirah.

Giải mã dàn siêu xe của cảnh sát Dubai Ngoài ra, dàn xe của cảnh sát Dubai còn nằm trong một kế hoạch lớn khác của nhà chức trách. Năm 2020, Dubai sẽ tổ chức Wolrd Expo, một trong những triển lãm lớn nhất thế giới, thu hút nhiều công ty, khách tham quan. Dàn siêu xe của cảnh sát khi đó đóng vai trò như quảng bá hình ảnh của quốc gia.

Răn đe những vi phạm về tốc độ

Cảnh sát dùng siêu xe để răn đe chứ không phải đuổi bắt.

Chạy quá tốc độ là một vấn đề lớn tại Dubai, nhà chức trách mới đây đưa ra mức phạt rất nặng đối với hành vi chạy xe quá 200 km/h. Tuy nhiên, nhiều tài xế lựa chọn cách chạy trốn khi phạm lỗi với tốc độ rất cao, bỏ xa cảnh sát.

Truy đuổi hay không truy đuổi là câu hỏi thường được nhiều người đặt ra trong tình huống đó. Thông thường, dàn siêu xe chỉ mang tính răn đe đối với những người có ý định phạm tội rồi bỏ trốn, bởi cảnh sát còn nhiều loại phương tiện chuyên dụng khác để thực hiện việc này.

Công ty nào thực hiện "bộ cánh" cảnh sát cho dàn siêu xe?

Sixty Seven Auto Services được lựa chọn để thiết kế và bọc vỏ cho toàn bộ dàn xe của cảnh sát. Những chiếc xe nhập Mỹ chủ yếu mang màu sơn trắng nên chỉ cần thêm các hoạ tiết xanh lá cây. Riêng chiếc Aston Martin One-77, do độ hiếm nên không tìm được xe màu trắng sẵn, đội ngũ thiết kế của Sixty Seven Auto Services đã phải chuyển từ màu bạc sang trắng trước khi hoàn thiện lớp trang trí.

Phương Linh