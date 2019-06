Đại lý đua nhau giảm giá ôtô tháng 6 tại Việt Nam

Từ vài chục đến hơn 100 triệu, các đại lý đang cố gắng tăng khách hàng khi nguồn cung đã ổn định vài tháng nay.

Trái ngược với nửa năm trước, khi nhiều mẫu xe nhập khẩu tăng giá để hớt váng lợi nhuận vì nguồn cung thiếu hụt, từ vài tháng qua, các đại lý đã sẵn xe trở lại. Thị trường chứng kiến sự đảo chiều, nhất là với những xe có "truyền thống" đội giá.

Đại lý Toyota khiến khách hàng thấy lạ khi giảm giá hầu hết các mẫu xe trong danh mục sản phẩm. Trước nay, "giảm giá" là khái niệm không xuất hiện ở Toyota, vì hãng xe Nhật cho rằng giữ giá là cách bảo vệ những khách hàng cũ. Vios - vua doanh số vào đà với mức ưu đãi 40-50 triệu, trong khi đàn anh Altis giảm khoảng 70 triệu. Altis từ khi đổi thiết kế, tăng giá, đang mất dần lợi thế so với các đối thủ. Doanh số của mẫu xe này không thể so bì với những Kia Cerato hay Mazda3.

Vios tại đại lý ở Hà Nội. Ảnh: Diệu Ngân

Chưa hết, Innova cũng có mức giảm tương tự Vios. Mẫu hatchback cỡ A Wigo giảm khoảng 30-40 triệu trước sức ép lớn từ i10, Morning và sắp tới là cả VinFast Fadil. Chiếc SUV Fortuner mới chuyển sang lắp ráp, sẵn nguồn cung hơn nên hứa hẹn cũng nhận được nhiều ưu đãi, không còn tăng giá.

Trường Hải "mạnh tay" với Mazda. Mẫu CX-5 trước nguy cơ để đối thủ CR-V cướp ngôi đầu phân khúc, tung gói giảm giá tới 50 triệu cho tất cả các phiên bản. Còn lại, BT-50 giảm 50% phí trước bạ, tặng phụ kiện cho Mazda2, Mazda3, Mazda6. Tháng 5, Mazda6 bất ngờ xuất hiện trong danh sách 10 xe bán chậm nhất thị trường Việt, bên cạnh những cái tên Toyota Avanza, Rush - vốn được các hãng đặt nhiều kỳ vọng doanh số. Xe Kia không có chính sách từ hãng, nhưng Morning được đại lý giảm khoảng 5-10 triệu.

Những hãng với thị phần nhỏ hơn cũng không nằm ngoài guồng quay. Honda có gói quà tặng 40 triệu cho Jazz, có thể đổi thành tiền mặt. Nissan áp dụng hình thức tiền mặt, quà tặng và hỗ trợ phí trước bạ, tổng tiền giảm khoảng 40 triệu cho Navara, 30 triệu cho X-Trail và 20 triệu cho Terra.

CX-5 ở một đại lý tại Cao Bằng. Ảnh: Hoàng Nghĩa

Hãng xe Mỹ Ford có mức giảm cao nhất trong tháng, cho Everest. Bản sản xuất trong 2018 giảm tới 130 triệu cho bản Ambient. Những xe sản xuất 2019 cũng được giảm giá 20-40 triệu tùy đại lý. Mẫu SUV cỡ trung Explorer và Ranger, Focus cũng được giảm hàng chục triệu.

Hyundai Thành Công đang bán hàng tốt nên không có chính sách nào đặc biệt. Chiếc i10 có đại lý giảm nhẹ 5-10 triệu, có nơi không giảm so với niêm yết. Hiện i10 vẫn đứng đầu phân khúc hatchback hạng A.

Tháng 5, thị trường ôtô Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, đạt gần 27.400 xe, tăng 30% so với tháng 4 và tăng 18% so với cùng kỳ 2018. Tổng doanh số toàn ngành tính đến hết tháng 5 tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên Khoa