Đại lý đua giảm giá, người Việt tăng mua ôtô tháng 5

Tháng 5/2019 khi nhiều hãng hoặc riêng đại lý giảm giá ôtô để kích cầu, thị trường tiêu thụ tổng 27.373 xe, tăng 30% so với trước đó.

Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của thị trường trong tháng 5/2019 đạt 27.373 xe. Trong đó riêng xe con tiêu thụ 19.517 xe.

Sức mua của người Việt trong tháng 5 tăng lần lượt 30% so với tháng 4 và 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số lũy kế đến hết tháng 5 của thị trường ôtô tăng 22% so với năm tháng đầu 2018. Riêng mảng xe con tăng trưởng 35%. Bên cạnh đó, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 14% trong khi xe nhập khẩu tăng 210% so với cùng kì năm ngoái.

Một hãng không thuộc VAMA là Hyundai Thành Công cho biết tổng doanh số tháng 5 đạt 6.278 xe, tăng nhẹ so với tháng trước. Cộng dồn năm tháng đầu 2019, hãng này bán 29.246 xe. Không phải i10 (tiêu thụ 6.575 xe), Hyundai Accent mới là mẫu xe bán chạy nhất của liên doanh Hàn Quốc tại Việt Nam với 7.321 xe.

Lượng bán hàng của thị trường xe hơi thời gian qua không ổn định khi xen kẽ những lần sụt giảm trong tháng 2, tháng 4 là sự khởi sắc trong 3 tháng còn lại. Bắt đầu từ tháng 3, nhiều hãng xe rục rịch giảm giá để kích cầu tiêu dùng sau thời điểm Tết Nguyên đán.

Ba tháng gần đây, Toyota, Honda, Ford, Mazda, Nissan hoặc riêng đại lý của hãng giảm giá xe hoặc tặng kèm các gói dịch vụ để lôi kéo khách hàng. Theo các hãng, doanh số tăng trưởng trong tháng 5 cũng phần nào nhờ cách làm này.

Vios, dòng xe chủ lực của Toyota có kết quả bán hàng tốt nhất thị trường trong tháng 5 với 2.145 xe. Bám sát phía sau, không phải là Hyundai i10 hay Accent mà là Mitsubishi Xpander với 2.138 xe. Honda CR-V có lần thứ tư xếp trên Mazda CX-5 về doanh số trong nửa đầu 2019. Ford Ranger tiếp tục thể hiện sức hút hàng đầu phân khúc khi lọt top xe bán chạy.

Phạm Trung