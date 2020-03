Đại lý BMW đau đầu vì series 8 ế khách

MỹSeries 8 có tốc độ đáng nể, nhưng việc tiêu thụ lại "chậm như rùa" khiến các đại lý chật vật bán xe.

Hàng nghìn chiếc series 8 vẫn đang nằm ở các đại lý khắp nước Mỹ. Theo một số đại diện đại lý, có hai nguyên nhân chính cho việc này.

BMW làm sống lại tên gọi series 8 vào năm 2018 và hiện bán ra ba phiên bản tại thị trường Mỹ: hai cửa (Coupe), mui trần (Convertible) và bốn cửa (Gran Coupe). Được định vị là sản phẩm hàng đầu của thương hiệu, đặc biệt là phiên bản M8 hiệu suất cao, nhưng series 8 đang gây khó cho các đại lý trong việc tiêu thụ. Nhiều đại lý phàn nàn không nhận được sự hỗ trợ thích đáng về marketing từ hãng.

Hiện còn hơn 2.000 chiếc series 8 mới tinh nằm im tại các đại lý, hoặc đang được đưa tới đại lý tính đến đầu tháng 3, trong số đó 700 xe được xếp hạng "Priority 5', tức những xe mà đại lý đang tìm cách đẩy cho các nhà bán lẻ khác.

BMW series 8 Coupe trong sân một đại lý ở California, tháng 8/2019. Ảnh: BMW Fresno

Một đại lý BMW cho biết: "Rất đáng lo ngại và đáng báo động rằng một mẫu xe hàng đầu - một mẫu xe mới - vẫn còn tới một phần ba của tổng số lượng tại đại lý và bị xếp hạng Priority 5. Về cơ bản, các đại lý đều đang kêu than: 'Tôi không muốn xe này, tôi không thể bán được, ai đó làm ơn hãy lấy chiếc xe ra khỏi đây'".

Nhưng không chỉ thiếu đầu tư về marketing mới khiến doanh số của series 8 trở nên thảm hại. Còn lý do khác.

Khách hàng Mỹ có không dưới 15 tùy chọn khi đi mua một chiếc series 8. Như thế là quá nhiều.

Đại lý trên nói tiếp: "Nếu ở đó có 10 khách hàng và bạn đưa ra 15 lựa chọn, thì vẫn còn rất nhiều xe xung quanh. Nhưng nếu có 10 khách hàng và bạn chỉ đưa ra hai lựa chọn, bạn sẽ bán hết xe và kiếm được tiền".

Các nhà bán lẻ cũng phàn nàn, trong khi việc quảng bá cho series 8 không thích đáng, thì BMW lại mạnh tay chi cho các chiến dịch marketing đối với X7 mới. Mẫu SUV hạng sang cỡ lớn đã bán được hơn 21.000 xe trong 10 tháng trong năm 2019 tại Mỹ, so với con số khiêm tốn 4.410 xe của series 8 trong cả năm. Nếu so với đối thủ Mercedes S-class, series 8 cũng chỉ bằng khoảng 30%, so với hơn 12.500 chiếc S-class được tiêu thụ.

Nói về chiến dịch marketing của BMW dành cho series 8, Phil Dilanni, đại diện hãng cho biết BMW đã có một "cách tiếp cận mục tiêu" khi quảng bá tới những khách hàng thu nhập cao. Dilanni nói thêm, rằng hãng xe Đức đã lên kế hoạch truyền thông đa phương tiện trên toàn nước Mỹ dành cho series 8 (dự kiến bắt đầu từ tháng 4), nhưng kế hoạch bị lùi lại do dịch Covid-19.

Mỹ Anh (Theo Automotive News)