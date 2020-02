Cùng 2019, nên mua Elantra hay Cerato?

...

bên phải....Khoản 5. Không được vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây:a) Không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này;b) ...c) Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế;d) ...đ) Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt;e) ..."Theo đó, xe 16c vi phạm: vượt khi thời tiết xấu mưa lớn đường trơn, tầm nhìn hạn chế trong mưa, xe đang lên gần đỉnh dốc tầm nhìn bị thu ngắn do khuất đỉnh dốc, có xe cont chạy chậm cản tầm nhìn.Kinh nghiệm cá nhân tui khi lên tới gần đỉnh dốc là xác định không có vượt mà đi tốc độ vừa phải trong làn của mình, luôn quan sát trước sau và hai bên, sẵn sàng trạng thái né đánh lái nhẹ vào bên phải phòng khi bên chiều ngược lại có tài ẩu lấn làn lúc vọt qua đỉnh dốc. Đợi tới đỉnh dốc tầm nhìn rộng tính sau. Khi xuống dốc chỉ vượt nếu không có xe đang lên bên làn nghịch.Lái lên dốc nhất là lúc chập choạng, đêm tối còn bị cảm giác giật mình khi từ đỉnh dốc, xe khác đột ngột hiện ra chiếu đèn lóa mắt. Lý do là xe họ lên đỉnh dốc thì quét đèn vòng từ trên trời xuống thôi chứ không phải nháy pha đâu. Lúc đó mà vượt thì dễ có tai nạn lắm. Phải chú ý quan sát quầng sáng mà xử lý.