Cửa sổ trời ôtô - mối nguy hiểm tiềm tàng

"Tôi không hề nghĩ mình có thể văng ra khỏi ôtô khi ấy", Liza Hankins, Mỹ kể lại đầy cám cảnh trong cuộc phỏng vấn với NYtimes. "Tai nạn khiến tôi phải làm bạn với xe lăn. Khuôn mặt trông thật tệ".

Năm 2005 vào một ngày trên đường đến công sở ở Yazoo City, bang Mississippi, Hankins gặp phải một tai nạn trên chiếc Ford Expedition đời 2000. Xe lộn nhiều vòng và cô bị văng ra khỏi xe qua cửa sổ trời đang đóng.

Liza Hankins phải ngồi xe lăn sau tai nạn năm 2005.

Sau tai nạn, luật sư cùng gia đình của Hankins đâm đơn kiện Ford lên tòa án vì cho rằng, hãng không thực hiện đúng những cam kết về trách nhiệm đảm bảo an toàn cho hành khách. Ford quả quyết Hankins đã không thắt dây an toàn nhưng cô phủ nhận điều này.

Vụ kiện diễn ra, Ford giành phần thắng. Lập luận của hãng là không có một đạo luật nào của chính phủ yêu cầu cửa sổ trời, thậm chí khi nó đóng kín, đảm bảo hành khách luôn ở trong xe khi tai nạn xảy ra. Gia đình của cô gái khi ấy mới 18 tuổi đành chấp nhận, nhưng điều quan trọng hơn, vụ việc khiến nhiều cơ quan an toàn và các tổ chức vì quyền lợi người tiêu dùng lên tiếng.

Thử nghiệm thực tế mới đây của Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), cho thấy các nhà làm luật đang xem xét và có thể đưa ra những điều luật về an toàn đối với cửa sổ trời. Điều này khiến cho các nhà sản xuất xe hơi hoặc các công ty phụ tùng quan tâm hơn đến yếu tố an toàn, cửa sổ trời phải không đơn thuần là một chức năng làm đẹp, giải trí trên ôtô.

"Chúng tôi biết rằng có những tai nạn và rủi ro", Cathy Chase, chủ tịch nhóm xúc tiến các tiêu chuẩn an toàn cho người Mỹ khi tham gia giao thông (AHAS), nói. "Nhưng đó là vấn đề có thể giải quyết được".

Cửa sổ trời là một trong những trang bị ưa thích trên xe hơi của người tiêu dùng.

Trong thống kê công bố hồi 2011 của NHTSA liên quan đến những tai nạn khiến hành khách văng ra khỏi cửa sổ trời khi ấy đóng hoặc không, có khoảng 300 người chết và 1.400 vụ chấn thương mỗi năm, tính trong giai đoạn 1997-2008. Trong khi báo cáo vào 2016, thống kê từ 2002-2012, khoảng 230 người chết và số thương vong mỗi năm là 500 người.

"Các nhà làm luật nên cập nhật dữ liệu và có một cái nhìn sâu sắc hơn về tiêu chuẩn an toàn cửa sổ trời", Jason Levine, giám đốc điều hành Trung tâm an toàn ôtô Mỹ (CAS) nêu quan điểm. Trong khi Cathy Chase cho rằng, cửa sổ trời ngày càng lớn hơn có thể khiến con số thương vong không dừng lại.

Thực tế, cửa sổ trời là một trong những trang bị ưa thích của người tiêu dùng và thường là tùy chọn. Khách hàng trả thêm tiền để có trang bị này nhưng lại ít quan tâm đến vấn đề an toàn. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất xe hơi tăng lượng xe có trang bị cửa sổ trời, kích thước thậm chí cũng tăng theo.

Theo WardsAuto, khoảng 7 triệu xe (40%) các mẫu xe con và bán tải hạng nhẹ đời 2017 bán ra tại Mỹ trang bị cửa sổ trời. So với các mẫu xe đời 2011, số lượng sản phẩm có cửa sổ trời tăng 33%.

Liên quan đến loại kính được sử dụng cho trang bị cửa sổ trời, các hãng xe hiện nay chủ yếu dùng kính cường lực thay vì kính nhiều lớp bởi giá thành thấp hơn dù khả năng chịu xung lực không cao bằng. "Thắt dây an toàn là yếu tố quan trọng nhất giúp hạn chế tình huống văng khỏi xe qua cửa sổ trời. Nhưng trong một số trường hợp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, nó cũng không thể giữ được hành khách bên trong xe", Stephen Batzer, một chuyên gia tư vấn kỹ thuật, pháp lý ở Michigan cho biết.

Túi khí ở cửa sổ trời đang được một nhà cung cấp phụ tùng phát triển.

Trước khi những đạo luật thắt chặt vấn đề an toàn đối với trang bị cửa sổ trời đi vào thực tế, một giải pháp được đưa ra để bảo vệ người ngồi trong xe hơi. Hyundai Mobis, hãng cung cấp phụ tùng cho Hyundai và Kia cho biết sớm cung cấp trang bị túi khí cửa sổ trời đầu tiên trên xe hơi.

Túi khí của Hyundai Mobis có khả năng bảo vệ người ngồi trong xe khi cửa sổ trời đóng hay mở. Choon Kee Hwang, phát ngôn viên của công ty cho biết, loại túi khí mới ở vị trí cửa sổ trời có thể xuất hiện trên thị trường vào một hoặc hai năm tới.

Phạm Trung

Theo New York Times