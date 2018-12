Cơ hội nào cho Honda Winner tại Việt Nam?

Honda Winner 150, theo tôi sẽ bán tốt vì một vài lý do sau đây:

1. Đánh vào tâm lý của những người đang chờ một mẫu xe underbone mới ở Việt Nam.

2. Winner có những điểm như DOHC và cần khởi động chân. Yếm chắn bùn hơn Raider... DOHC thì Suzuki nổi tiếng rồi, nhưng DOHC của Honda cũng không kém cạnh đâu (minh chứng là Sonic, CBR150...). Nếu Winner có cốp dưới yên thì Honda sẽ ăn đứt Yamaha và Suzuki. Nhưng thực tế không như thế. Cốp của Winner khá bé.

3. Nhìn tổng thể, Winner thiết kế nam tính hơn chút. Đánh đúng tâm lý dân chơi xe bởi to, cao và dài.

Xe của Honda dài 2.025 mm hơn hẳn Yamaha (1.970 mm) và Suzuki (1.945 mm). Mà cứ xe nào dài hơn 2 mét trở lên thì hiệu ứng độ dài lớn lắm. Mắt con người cảm nhận rất rỗ về độ dài của xe máy, chênh nhau một tý đã gây ấn tượng khác.

Về "to", Winner nhấn mạnh điểm to rất rõ ràng như bánh, yếm và máy (những người chơi xe máy đều biết công thức của cái xe hầm hố là máy to + bánh to + bình xăng to (nếu là xe ôm bình xăng).

Về "cao", Winner cao 1.102 mm, trong khi Exciter cao 1.080 mm và Raider là 980 mm.

Hãy để ý, cái yên sau của Winner rất cao, đập vào mắt rất "đáng ghét" như đuôi SH Việt. Không những thế Winner còn nặng 122 kg, hơn đối thủ Yamaha 7 kg và Suzuki 14 kg.

4. Hiệu ứng đám đông: Càng nhiều bình luận, bàn tán, phê phán về Winner thì nó càng thu hút sự chú ý và tạo ra một làn sóng tâm lý mà người ta gọi là phản lực vô thức (thích khác biệt). Dẫn tới rất nhiều quyết định mua Winner chỉ vì ghét những người ghét nó. Hiệu ứng này phải nhấn mạnh vì rất rõ ở Việt Nam.

5. Winner còn là xe côn tay underbone đầu tiên của Honda Việt Nam: Cái này thì kinh khủng vì hơn chục năm qua, người Việt Nam có một tâm lý là phải mua bằng được chiếc xe đời đầu của Honda. Còn sau đó thì chưa rõ.

6. Điểm chốt về làn sóng mua Winner là giá. Honda Việt Nam sẽ không đặt giá Winner quá cao vì xu hướng làm giá trầm trọng và tệ hại của cả nghìn đại lý Honda ở Việt Nam. Do đó, theo tôi giá đề xuất của Winner là trên 50 triệu và hơi cao hơn Exciter 150, tức là khoảng 54,99 triệu đồng.

Trong hoàn cảnh đó, lựa chọn tốt nhất có tính chiến lược cho Suzuki là tập trung phát triển thị trường mảng xe côn tay phân khúc 150-200 phân khối. Trong một diễn biến liên quan, SYM sẽ tung ra chiếc cafe racer 300 phân khối là một sai sách. SYM mà tung ra Wolf 150 thì mới thực sự làm nóng thị trường. Còn Suzuki Việt Nam sắp tung trở lại GZ150 là hoàn toàn đúng đắn về chiến lược.

