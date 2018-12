Chevrolet Trailblazer sẽ bán tại Việt Nam vào tháng 5

Vào tháng 5 tới với sự góp mặt của Trailblazer, thị trường SUV 7 chỗ thêm lựa chọn cho khách Việt bên cạnh những Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Isuzu mu-X. Trước đó, tại Triển lãm Ôtô Việt Nam 2017, hãng xe Mỹ đã giới thiệu Trailblazer.

Chevrolet Trailblazer sẽ bán ra tại Việt Nam từ tháng 5. Ảnh: Lương Dũng.

Chevrolet Trailblazer nhập khẩu Thái Lan, giống Mitsubishi Pajero Sport, Isuzu mu-X, trong khi Toyota Fortuner nhập từ Indonesia. Trailblazer phát triển dựa trên nền tảng của người anh em Chevrolet Colorado 2017 và chung thiết kế nội thất.

GM Việt Nam cho biết, vào tuần đầu tiên của tháng 5, Trailblazer sẽ bán ra với hai phiên bản gồm 2.8 LTZ AT 4x4 và 2.5 LT MT 4x2. Và trong tháng 6 sẽ bổ sung thêm hai bản nữa gồm 2.5 VGT LT AT 4x2 và 2.5 VGT LTZ AT 4x4.

Trailblazer 2.8 LTZ trang bị động cơ Turbo Diesel Duramax 2,8 lít 4 xi-lanh thẳng hàng, công suất 197 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Hộp số tự động 6 cấp, dẫn động hai cầu. Bản 2.5 LT trang bị động cơ 2,5 lít 4 xi-lanh thẳng hàng Turbo diesel Duramax công suất 161 mã lực, mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Số sàn 6 cấp kết hợp dẫn động một cầu.

Tính năng an toàn cho Trailblazer LTZ có cảnh báo điểm mù SBZA, cảnh báo phương tiện di chuyển ngang khi lùi CTA, cảnh báo va chạm trước FCA, cảnh báo chệch làn LDW, camera lùi. Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, phanh ABS, EBD. Hệ thống cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ xuống dốc HDC, khởi hành ngang dốc HSA, kiểm soát áp suất lốp TPMS, hỗ trợ đỗ xe trước sau.

Bên cạnh đó, Trailblazer còn trang bị tính năng khởi động xe từ xa trên bản LTZ. Xe được khởi động với khoảng cách dưới 100 m chỉ bằng một nút bấm, giúp khoang nội thất làm mát nhanh, giống người anh em Colorado 2017.

Nội thất bố trí màn hình cảm ứng 7 inch (LT) và 8 inch (LTZ), hệ thống giải trí Chevrolet MyLink mới nhất, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Các tính năng hỗ trợ người lái như cảm biến mưa, điều khiển hành trình.

Theo kế hoạch, giá bán của Chevrolet Trailblazer sẽ công bố vào thời điểm ra mắt. Hàm lượng công nghệ của mẫu SUV Mỹ phong phú hơn Fortuner, nhưng như các mẫu xe khác của GM tại Việt Nam, sức mạnh thương hiệu luôn thua đối thủ Nhật. Với Colorado đang bán tốt ở phân khúc bán tải, Traiblazer có thể thêm cơ hội khi cạnh tranh Fortuner.

Lương Dũng