Chất sang từ màn ảnh bước ra đời thực của BMW

Năm 1997, tài tử điện ảnh Pierce Brosnan, thủ vai điệp viên 007 khiến khán giả hâm mộ cuồng nhiệt khi điều khiển chiếc BMW E38 750Li trong tập phim "Tomorrow never dies", dù ít nhiều xe đã được hư cấu so với thực tế. Đến năm 2012, sự mạnh mẽ, linh hoạt của chiếc sedan full-size BMW tiếp tục khiến giới mộ điệu trầm trồ với những cảnh truy đuổi nghẹt thở trong tập đầu tiên của series Transporter do Jason Statham cầm lái. Đó là hai trong số nhiều phim nổi tiếng có sự xuất hiện nổi bật của xe BMW giúp đem lại ấn tượng thị giác mạnh mẽ. Suốt chiều dài lịch sử, xe BMW vẫn luôn ở đó, vị thế của kẻ dẫn đầu về chất thể thao và sang trọng, vừa hoang dại nhưng vẫn hiện đại như bước ra từ màn ảnh.

Chiếc BMW E38 750 Li trong tập phim Tomorrow never dies năm 1997. Ảnh chụp màn hình

Xe BMW có độ nhận diện cao. Quan sát từ xa, bất cứ ai có hiểu biết nhất định về xe cũng nhận ra ngay đó là BIM với lưới tản nhiệt hình quả thận đặc trưng. Con người có khả năng nhớ một đặc tính quen thuộc của vật thể, và với hãng xe Đức đó là mặt ca-lăng. Khoảng 15 năm trước, khi xế hộp còn là số ít tại các thành phố lớn ở Việt Nam nói chung và tỉnh lẻ nói riêng, nhưng những nam sinh trung học phổ thông có thể reo lên phấn khích "BMW kìa" khi nhìn thấy đằng xa một chiếc xe với lưới tản nhiệt hình quả thận chỉ thương hiệu này mới có.

Năm 2017, hãng xe Bavaria tung ra thị trường X7, chiếc SUV 7 chỗ cao cấp nhất dòng sản phẩm. Chi tiết đầu tiên thu hút sự chú ý của những người yêu thích thương hiệu lẫn phe khác chính là bộ lưới tản nhiệt. Kích thước lớn gấp nhiều lần trên các dòng xe khác của hãng trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn. Với những "Bimmer" thay đổi đó phù hợp với kích thước lớn của chiếc SUV hạng sang.

Ngoài những thay đổi theo hướng thiết kế mới, BMW cũng như nhiều hãng xe lớn thế giới tập trung phát triển công nghệ, ứng dụng những thành tựu mới nhất lên đứa con cưng. Những công nghệ mà trước đây nhiều người chỉ nghĩ đến ở phim viễn tưởng hay phiêu lưu hành động như James Bond.

Như chiếc 750Li mà James Bond điều khiển hơn 20 năm trước thông qua thiết bị cầm tay là chi tiết hư cấu, thì nay BMW đã phần nào hiện thực hoá trên xe thương mại. Chìa khoá thông minh, giới thiệu năm 2015, cho mẫu BMW i8 giúp chủ xe điều khiển một số tính năng từ xa thông qua màn hình cảm ứng. Thậm chí, trên một số dòng xe như Series 5, Series 7, tài xế có thể tiến, lùi xe vào vị trí đỗ trong khoảng cách ngắn thông qua chìa khoá thông minh.

Chìa khoá thông minh BMW có thể điều khiển xe từ xa. Ảnh: BMW

Chi tiết nhỏ trong phát triển sản phẩm đại diện cho những thay đổi lớn trên các mẫu xe của BMW, nhằm mang lại thêm chất riêng, sự sang trọng và tiện nghi. Công nghệ tích hợp trên một số dòng xe cao cấp hỗ trợ người lái tối đa về tính năng an toàn. Hãng này cho phép tài xế điểu khiển nhiều tác vụ thuộc hệ thống thông tin-giải trí bằng cử chỉ, giúp giảm thiểu sự mất tập trung khi lái. Đây cũng là một bước tiến táo bạo nhằm nâng tầm phong cách cho chủ nhân.

Bên cạnh đó, hàng loạt công nghệ an toàn tối ưu nhất của ngành công nghiệp ôtô hiện nay đã được bổ sung trên xe BMW. Người điều khiển không chỉ cảm nhận sự khác biệt về cảm giác lái, mà còn được hỗ trợ an toàn tối đa. Những tính năng hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm, tự động phanh khẩn cấp... được BMW trang bị trên các sản phẩm tầm trung trở lên, nhằm hạn chế rủi ro cho người điều khiển cũng như hành khách.

Khi công nghệ can thiệp vào thiết kế, người ta e ngại những trải nghiệm lái thực thụ trên xe sẽ giảm đi. Tuy nhiên, BMW lại làm tốt việc này, giữ nguyên vẹn chất thể thao khi cầm lái cho các dòng xe xuyên suốt lịch sử. Sự tổng hoà của các yếu tố cơ khí, phân bổ trọng lượng trước sau, cách đặt góc bánh xe, phản ứng chân ga và hằng hà sa số bí quyết khác đã tạo nên phong cách riêng và cảm hứng không thể quên cho những ai từng cầm lái. Hãng xe Đức có đáp án cho việc kết hợp giữa sự hiện đại của công nghệ và yếu tố truyền thống, để giữ cái hồn trên mỗi dòng xe bán ra. Từ đó, những người yêu thích xe BMW gần như được đối xử công bằng với số tiền bỏ ra từ phân khúc thấp nhất của những chiếc Series 1, đến sự sang trọng thượng đẳng ở Series 7 hay thoả mãn chất thế thao trên những mẫu xe do M Performance tinh chỉnh.

BMW Series 7 thế hệ mới nhất. Ảnh: BMW

Những hình ảnh viễn tưởng về sự đẳng cấp của Series 7 trong phim của James Bond hay sự hoang dại trong cách lái ở phim Transporter ngày nay vẫn hiện diện trên các dòng xe BMW. Hãng xe Đức chiều lòng người dùng bằng những công nghệ tiên tiến, tiện nghi sang trọng, giữ lại tinh tuý ở cảm giác lái. Nhờ lẽ đó, BMW được mệnh danh là những cỗ máy mang cảm hứng bất tận mà ai cũng muốn được thử ít nhất một lần.

An Bình