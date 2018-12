Chăm sóc xe toàn diện vi vu hè

Diễn ra tại Gia Lai từ ngày 24-26/6 với giá vé tham dự chỉ 200.000 đồng, khách hàng sẽ nhận được tổng giá trị dịch vụ và quà tặng hơn 2 triệu đồng gồm các dịch vụ như chăm sóc bảo dưỡng lốp, vệ sinh nội ngoại thất, vệ sinh ắc quy và thay toàn bộ dầu cho xe tham dự.

Chương trình có sự đồng hành của ba đối tác gồm: hãng chăm sóc nội ngoại thất 3M (Mỹ), hãng linh kiện ôtô Bosch (Đức) và thương hiệu dầu nhớt Idemitsu (Nhật).

Là điểm tiếp xúc duy nhất với mặt đường với diện tích lớn hơn bàn tay, lốp có vai trò quan trọng với từng chuyển động của xe như: tăng tốc, giảm tốc và chuyển hướng. Lốp xe vừa có thể tải trọng lượng xe lên đến hàng tấn, vừa dễ tổn thương do tiếp xúc với nhiều bề mặt đường phức tạp. Vì vậy chăm sóc lốp là hoạt động không thể bỏ qua của mọi tài xế.

Trong 3 năm qua, Bridgestone liên tục tổ chức các hoạt động vì khách hàng Việt Nam bằng cách chăm sóc lốp miễn phí cho gần 10.000 ôtô trên cả nước.

Từ năm 2016, hãng lốp Nhật Bản quyết định nâng cấp dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp và thuận tiện hơn cho khách hàng bằng việc giới thiệu chuỗi sự kiện với tên gọi "Bridgestone lăn bánh an toàn”. Chương trình đầu tiên sẽ diễn ra tại thành phố Pleiku, Gia Lai từ ngày 24 đến 26/6.

Sự kiện đầu tiên sẽ diễn ra tại đại lý Bridgestone Select Thuần Lý Gia Lai, khách hàng quan tâm có thể đặt mua vé tại đây hoặc liên hệ hotline 0965.404.148.

Bridgestone sẽ chăm sóc lốp xe của từng khách hàng với quy trình 6 bước, được thực hiện bởi các kỹ thuật viên và chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp. Khách tham gia có thể nhận biết tình trạng áp suất lốp, độ sâu gai, hông lốp, bề mặt lốp và van lốp của xe đảm bảo an toàn hay không. Các tiêu chí độ bền, độ êm ái, giá cả, nên chọn loại lốp nào để phù hợp với đường đô thị, đường đồi dốc, lốp chống xịt…đều được tư vấn chi tiết.

Ông Hiroyuki Saito, Tổng giám đốc Bridgestone Việt Nam cho biết: “Lốp xe mang trên mình sự an toàn của bạn và những người thân. Sự an toàn này không thể đánh đổi, vì vậy, chúng tôi đã kiên trì thực hiện chương trình ‘Bridgestone lăn bánh an toàn’ tại rất nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam, để khách hàng hiểu được vai trò của lốp xe và dành ba phút kiểm tra lốp trước mỗi hành trình”.

Thường xuyên kiểm tra lốp sau mỗi 14 ngày và trước chuyến đi dài để đảm bảo an toàn.

Đã có hơn 70 xe du lịch tại phố núi đăng ký tham gia chương trình. Mỗi xe du lịch sẽ được chăm sóc toàn diện với các dịch vụ cộng thêm như rửa xe, canh chỉnh bánh lái, “khám bệnh” cho xe và xóa lỗi điện tử do Bridgestone thực hiện; kiểm tra và tư vấn dầu máy phù hợp với khí hậu và địa hình ở Gia Lai bởi hãng nhớt Idemitsu và thay nhớt cho toàn bộ xe tham gia; vệ sinh nội ngoại thất, tẩy mùi nội thất, tẩy các vết nhựa đường, vết ố nước, vết ố mưa axit, đánh bóng bởi hãng 3M của Mỹ; vệ sinh ắc quy và châm nước làm mát bởi Bosch.

Ngoài các dịch vụ kể trên với tổng giá trị gần 2 triệu đồng, khách mời còn nhận được thêm những quà tặng hữu ích gồm dù cao cấp và áo phông từ Bridgestone, mũ bảo hiểm và túi du lịch Bosch, chai xịt nội ngoại thất cộng với khăn lau xe chuyên dụng 3M và dầu máy Idemitsu mang về nếu xe chưa đến hạn thay.

Hoạt động này còn có ý nghĩa hơn khi Bridgestone dành toàn bộ số tiền bán vé để trao tặng 10 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai.

Khách hàng có thể mua vé tham dự tại Bridgestone Select Thuần Lý, 79A Hùng Vương, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku hoặc mua trực tiếp qua hotline của Bridgestone tại số 0965.404.148 hoặc truy cập www.bridgestone.com.vn

Ngọc Điệp