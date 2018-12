Chăm sóc lốp xe, bảo vệ an toàn cho mọi hành trình

Hiểu và nắm vững các thông số trên lốp xe

Đó là một dãy số, ký hiệu nhỏ trên hông lốp, giúp người dùng biết chiều rộng hông lốp (mm); tỷ lệ phần trăm chiều cao của hông lốp so với chiều rộng; đường kính vành; cấu trúc lớp bố; chỉ số tốc độ giới hạn và tải trọng giới hạn.

Việc hiểu và nắm vững các thông số trên lốp giúp sử dụng đúng tính năng và khả năng chống chịu của lốp xe cũng như bảo trì/thay thế lốp kịp thời.

Giữ áp suất lốp tối ưu

Áp suất lốp là yếu tố đặc biệt quan trọng. Nếu áp suất không đúng, không chỉ làm giảm tuổi thọ lốp, tăng mức tiêu thụ nhiên liệu, mà còn ảnh hưởng đến an toàn của bản thân người sử dụng xe.

Các thông số in trên hông lốp.

Trên thực tế, lốp xe thường rò rỉ 1 psi áp suất mỗi tháng và đồng hồ đo áp suất lốp có thể không chính xác. Vì vậy, để đảm bảo áp suất được duy trì ở mức tối ưu, Bridgestone Việt Nam khuyến cáo người dùng cần thường xuyên kiểm tra, đặc biệt trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng, mưa hoặc lạnh giá.

Bên cạnh đó là kiểm tra định kỳ ít nhất mỗi tháng một lần khi lốp ở trạng thái “nguội” hoặc khi dừng xe khoảng 3 giờ. Tốt nhất, người dùng nên trang bị cho mình một chiếc thước đo lốp xe chất lượng và cung cấp đúng áp suất theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Không nên để xe một chỗ lâu

Nhiều người không có nhu cầu sử dụng xe thường xuyên thường để xe ở không một thời gian dài. Tuy nhiên, đây không phải thói quen tốt. Bởi lẽ, khi xe không di chuyển, phần lốp trực tiếp tiếp xúc với mặt đất phải chịu trọng lực từ xe trong thời gian dài. Điều này có thể gây hao mòn, giảm chất lượng so với thiết kế ban đầu, trực tiếp gây hư hại cho lốp khi sử dụng trở lại.

Đảo lốp thường xuyên

Lốp xe bị mòn dần theo thời gian sử dụng. Các lốp ở vị trí khác nhau có độ mòn khác nhau do lực tác động, tần suất xoay khác nhau. Do đó, thông thường sau khoảng 8.000 – 10.000 km, người dùng nên tiến hành đảo lốp để đạt được độ cân bằng, ổn định cần thiết. Điều này sẽ góp phần tích cực trong việc đảm bảo an toàn, tăng tuổi thọ lốp và giúp tiết kiệm nhiên liệu cho xe.

Bridgestone Việt Nam khuyến cáo người dùng nên thường xuyên đi kiểm tra, bảo hành, đảo lốp và cân bằng bánh xe để đảm bảo an toàn cho mọi hành trình.

Cân bằng bánh xe

Có cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan làm cho góc đặt bánh xe bị sai lệch so với chuẩn của nhà sản xuất. Sau một thời gian sử dụng, các liên kết của hệ thống treo, lái sẽ bị mài mòn hoặc rơ, đặc biệt nếu xe thường xuyên phải di chuyển trên địa hình xấu, đường đồi núi, sỏi đá. Vì vậy, thường xuyên kiểm tra, điều chỉnh và cân bằng bánh xe giúp giảm rung ồn cho xe, tăng tuổi thọ sử dụng lốp, loại bỏ hiện tượng lệch lái.

Chọn lốp xe chính hãng để bảo vệ hành trình của bạn

Hiện không ít người vẫn chưa có đầy đủ thông tin và sự quan tâm đúng mực đến nguồn gốc của lốp xe trước khi quyết định mua hàng. Họ có thể chọn các loại lốp xe được bán tràn lan trên thị trường thay vì lốp chính hãng được phân phối và bảo hành từ công ty phân phối tại Việt Nam. Hai loại lốp này, có thể giống nhau về hình dáng, cấu tạo, tính năng nhưng lại có những sự khác biệt quan trọng về sự phù hợp, chất lượng, nhà phân phối, chính sách bảo hành – hậu mãi sau bán hàng dành riêng cho khách hàng tại Việt Nam.

Chọn lốp chính hãng – chọn an toàn cho chính bạn.

Tại Bridgestone Việt Nam, những sản phẩm lốp xe chính hãng được nghiên cứu và phát triển dựa trên các yếu tố và tiêu chuẩn về chất lượng, sự thích nghi với địa hình và điều kiện thời tiết của Việt Nam. Kết cấu mặt gai và thiết kế các tính năng lốp xe đã được Bridgestone áp dụng cho mỗi thị trường khác nhau để phù hợp với từng vùng miền và khu vực với cam kết về chất lượng lốp xe, khả năng vận hành an toàn trên mọi cung đường, cũng như đảm bảo được tuổi thọ của lốp xe. Bên cạnh đó, mỗi lốp xe chính hãng của Bridgestone được bảo hành 7 năm kể từ ngày sản xuất giúp bảo đảm tối đa quyền lợi của người dùng khi các lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất xảy ra.

Mỹ Anh