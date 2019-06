Cậu bé 7 tuổi tử vong vì chui vào cốp xe dưới nắng 37 độ C

Mở cửa xe không được, đứa bé ở Trung Quốc chui vào cốp và tự đóng lại rồi chết sau đó vài giờ.

Cậu bé 7 tuổi tử vong trong ôtô Video: Pearvideo.

Ngày 5/6, ở Hoài An, tỉnh Giang Tô, một cậu bé 7 tuổi chui vào cốp xe sau khi loay hoay không mở được cửa dưới thời tiết 37 độ C. Đứa trẻ cố gắng đóng cửa cốp nhiều lần và chết sau đó vài giờ. Cảnh sát địa phương cho biết, gia đình cậu bé đã trình báo con trai mất tích với cơ quan chức năng, nhưng sự việc không may đã xảy ra.

Dưới ánh nắng của mùa hè, con người dễ cảm nhận được cái nóng khi ngồi trong xe. Theo kết quả nghiên cứu của cơ quan an toàn giao thông vận tải Hàn Quốc, dưới bóng râm, nhiệt độ trong cabin khoảng 32 độ C và nếu đỗ xe trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, nhiệt độ có thể tăng lên 50 hoặc tới 60 độ.

Nếu trẻ bị nhốt trong ôtô đỗ dưới trời nắng trong khoảng thời gian dài và không bật điều hòa thì trẻ dễ bị kiệt sức, thậm chí tử vong.

Minh Vũ