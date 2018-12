Carver One - xe 3 bánh độc lạ

Carver One là mẫu xe được sáng chế bởi Brink Dynamics - một nhóm người đam mê mong muốn thiết kế ra những mẫu xe độc đáo nhưng có thể phát triển thành xe thương mại.

Lấy cảm hứng từ thế giới xe máy nhưng mẫu xe lạ mắt này trang bị một vô-lăng và có mui kín tương tự như chiếc xe hơi.

Độc đáo ở chỗ, hầu hết các mẫu xe từ 3 bánh trở lên đều không thể nghiêng khi vào cua, nhưng Carver One thì có thể. Cả buồng lái sẽ nghiêng theo vô-lăng và người lái có thể chạm tay xuống đất như khi các tay đua chạm đầu gối khi vào cua. Điều này tạo cảm giác thích thú phấn khích hơn khi cầm lái.

Để làm được điều này, bộ khung và hai bánh xe sau cùng động cơ được gắn cố định còn lại toàn bộ phía trước thiết kế giống như xe máy khi bánh trước kết nối với buồng lái giúp chiếc xe có thể nghiêng theo bánh xe sang hai bên tùy ý. Buồng lái được gắn vào khung xe bởi một bản lề ở phía sau có thể di chuyên trên phần động cơ.

Có vô số các mẫu thiết kế xe độc đáo trên thế giới nhưng không thể trở nên phố biến do nhiều lý do khác nhau. Với những ưu điểm trên thì Carver One có thể cũng không ngoại lệ.

Ngọc Điệp