Cảnh ôtô, xe máy đua nhau lấn làn thường ngày tại Hà Nội

Giờ cao điểm, xe bus, ôtô, xe máy lấn kín làn đường ngược chiều để chờ đèn đỏ khiến các phương tiện đúng chiều phải đi lên vỉa hè.

Ôtô xe máy đua nhau lấn làn tại Hà Nội Video: VietCat

Video của độc giả Viet Cat ghi lại hình ảnh các phương tiện lấn kín làn đường ngược chiều chờ đèn đỏ lúc 7h45 ngày 31/7 tại đầu ngõ 54 Kim Ngưu, ngã tư Lò Đúc - Trần Khát Trân đi xuống khoảng 200m (Hà Nội). Giờ cao điểm, hàng dài các phương tiện lấn làn hướng Kim Ngưu đi ngã tư Lạc Trung, khiến nhiều xe máy đi đúng chiều phải đi lên vỉa hè để thoát ra.

"Một số người cho rằng tắc đường do ôtô, một số khác lại cho rằng do xe máy nhưng theo tôi tắc đường là do ý thức của cả người lái ôtô và xe máy. Ai cũng muốn chen ngang lên phía trước ngăn luôn lối đi của những xe xuôi chiều thì làm sao không tắc", người chia sẻ video cho biết thêm.

Theo Nghị định 46/2016, người điều khiển ôtô đi ngược chiều sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng. Đối với người điều khiển môtô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe môtô, xe gắn máy bị phạt tiền từ 300.000 đến 400.000 đồng. Ngoài ra lái xe còn bị tước bằng lái xe từ 1 đến 3 tháng.

Ngọc Điệp