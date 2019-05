Cảnh báo về độ an toàn của ôtô điện từ vụ cháy nhiều xe Tesla

Bộ pin xe điện có thể cháy, nổ vì các hãng đẩy hiệu suất tới điểm giới hạn là mối nguy lớn mà người dùng phải đối mặt.

Ôtô điện được đánh giá cao về mức độ an toàn so với xe dùng động cơ đốt trong, tuy nhiên vụ cháy xe Tesla, tại Trung Quốc, gây ra nhiều hoang mang cho người dùng và bản thân đội ngũ kỹ sư cũng phải tính toán đau đầu về bộ pin xe, theo Autonews.

Cuối tháng 4, chiếc Tesla Model S đỗ trong hầm để xe tại Thượng Hải bất ngờ phát nổ và cháy rụi. Hôm thứ 3 tuần trước, một chiếc Model S khác cũng bất ngờ cháy khi đang đỗ tại bãi xe ở Hong Kong. Tesla không đưa ra bình luận về những vụ cháy kể trên.

Một chiếc Tesla Model S bốc cháy khi lửa phát từ khu vực chứa bộ pin tại Mỹ năm 2018. Ảnh: Electrek

Không chỉ xe điện Tesla cháy, tháng trước xe điện NIO ES8 đã bốc cháy tại phía bắc thành phố Tây An, Trung Quốc. NIO là hãng xe điện có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc, thành lập năm 2014.

"Cháy, nổ pin/ắc-quy là tai nạn nghiêm trọng đối với người dùng, có thể kéo theo định kiến không tốt về sự an toàn của xe điện đối với những khách hàng tiềm năng", một tập đoàn cung cấp pin cho xe điện của Nissan cho hay.

Sự lo lắng của người sử dụng có thể khiến doanh số xe điện tại Trung Quốc giảm đi, kéo theo mức tiêu thụ chung toàn thế giới đi xuống. Trung Quốc đóng góp hơn một nửa doanh số xe điện toàn cầu. Dù theo dự báo trong hai thập kỷ tới, Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ nhiều xe điện nhất thế giới, doanh số bắt đầu giảm và có thể kéo dài quá trình giảm đến năm 2021 do chính phủ dừng viện trợ.

Phản ứng trước hai vụ cháy xảy ra gần đây, Tesla phải tung ra hai bản cập nhật cho sản phẩm, nhằm nâng mức độ an toàn và vòng đời bộ pin. Bên cạnh đó, hãng xe Mỹ vẫn điều tra thêm về vụ cháy xe tại Hong Kong. Đại diện Tesla cho biết bản cập nhật sẽ sửa đổi hệ thống giám sát quá trình nạp pin và nhiệt độ phát ra, giảm thiểu nguy cơ cháy 10 lần so với hiện tại.

Kết quả điều tra ban đầu từ vụ tai nạn tại Hong Kong cho thấy chỉ một số module pin gặp vấn đề, kéo theo phá huỷ cả bộ pin. Xe Tesla sử dụng pin do Panasonic sản xuất.

Hãng điện tử Nhật Bản cho biết Panasonic hợp tác với nhà sản xuất ôtô để phát triển hệ thống pin hiệu năng cao và có mức độ an toàn lớn. Panasonic không đưa ra bình luận về vụ cháy xe Tesla.

Theo báo cáo năm 2017 của Cơ quan an toàn giao thông đường bộ Mỹ, khả năng cháy của xe điện thấp hơn so với xe dùng động cơ đốt trong. Tuy nhiên, nguy cơ gặp sự cố đối với hệ thống pin tăng lên do nhà sản xuất cố gắng đẩy hiệu năng và đưa pin xe đến gần giới hạn. Năm 2018, ít nhất 40 vụ cháy liên quan đến các phương tiện sử dụng năng lượng mới (gồm xe điện, hybrid và xe pin nhiên liệu) xảy ra tại Trung Quốc.

Hiện tại, phân khúc xe điện đối mặt với việc kiểm soát chất lượng, nâng khả năng vận hành và mở rộng năng suất của nhà cung cấp. Một công ty tư vấn tại London, Anh đưa ra dự báo nhu cầu pin lithium-ion sẽ tăng lên 10 lần cho đến năm 2030, trong khi giá giảm đi.

Mức độ tăng trưởng cao sẽ kéo theo nhiều vấn đề liên quan đến kiểm soát chất lượng của các nhà cung ứng. Thách thức lớn nhất đối với các nhà sản xuất ôtô điện là đảm bảo chất lượng và sự ổn định. Từ bước lựa chọn nguyên liệu thô, hoá chất sử dụng cho bộ pin, đóng gói và lắp lên xe đều cần giám sát chặt chẽ.

Các trường hợp cháy ôtô điện gần đây không phải cá biệt. Kể từ tháng 8/2017 đến tháng 2 năm nay, ít nhất 21 vụ cháy tại các nhà máy lưu trữ pin/ắc quy tại Hàn Quốc, cũng như vụ cháy tại cơ sở sản xuất pin lithium-ion ở Arizona, Mỹ phản ánh một mặt khác về an toàn của loại nhiên liệu mới.

Các vấn đề liên quan đến phương tiện hay nơi lưu trữ pin sẽ mở ra nhiều nghiên cứu cho các bên liên quan. Những biện pháp tối ưu hóa bộ pin cả về an toàn và hiệu năng sẽ được đưa ra. Bên cạnh đó, các loại vật liệu cách điện cao cấp, phủ gốm và sử dụng pin thể rắn sẽ được sử dụng.

Trong số đó, pin thể rắn có thể coi là giải pháp nhiều hứa hẹn, nâng cấp cho bộ pin lithium-ion về tính an toàn và hiệu năng. Những bộ pin thể rắn dự kiến sản xuất thử nghiệm từ năm 2020 và sẽ mất cả thập kỷ nữa để kiểm nghiệm, trước khi đi vào sản xuất đại trà.

An Bình