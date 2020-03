Cách làm chủ chiếc xe đầy công nghệ

Ngồi trong một chiếc xe với ma trận công nghệ điện tử bao quanh, hãy suy nghĩ tới việc bạn sẽ biến nó trở nên như chính con người bạn.

Lần cuối cùng bạn mua một chiếc xe mới mà chịu ngồi lại để đọc hết toàn bộ cuốn hướng dẫn sử dụng là từ khi nào?

Đọc hết từ trang đầu đến trang cuối những cuốn sách đó là việc không hề dễ dàng. Ví dụ với BMW X5, tổng số trang lên tới 404. Chủ xe Cadillac XT6 hay Volvo XC90 giảm đi đôi chút lần lượt với 384 và 208 trang. Còn chiếc Mercedes GLC 300 Coupe tới 607 trang hướng dẫn, bao gồm 39 trang phụ lục.

Nhưng mọi chuyện đã có hướng giải quyết dễ dàng hơn. Thay vì phải đọc hàng tá nội dung hay cố gắng ghi nhớ các tính năng trên xe lúc ở đại lý, bạn chỉ cần tập trung vào các cài đặt mang tính cá nhân hóa ở ngay trên xe. Chúng rất giống với việc bạn lướt giao diện trên màn hình một chiếc TV mới hoặc lựa chọn những âm thanh và thông báo bạn yêu thích trên chiếc điện thoại của mình. Các nhà sản xuất xe hơi cho phép khách hàng làm chủ chiếc xe. Và đương nhiên, khi đó việc lái xe sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Quên đi quyển sách hướng dẫn dày cộp và bắt đầu mở menu trên màn hình trung tâm lên. Bạn có một ly café bên cạnh, chiếc ghế lái vô cùng thoải mái và bắt đầu cài đặt cho chiếc xế cưng. Còn nếu lâu nay chưa bao giờ thực hiện điều này, những gì chiếc xe làm được sẽ khiến bạn bất ngờ.

Màn hình kiểm soát các công nghệ trên Volvo XC40. Ảnh: Minh Quân

Dưới đây là một vài tính năng cơ bản chúng ta có thể điều khiển từ menu: gương tự động gập xuống khi xe lùi và quyết định khi đó cần gạt nước phía sau có được kích hoạt hay không, thiết lập đèn chiếu sáng ở trạng thái mở để "chào đón" chủ nhân khi bạn mở khóa xe. Và bạn cũng hoàn toàn có thể tắt đi những tính năng có thể gây phiền phức, chẳng hạn như hệ thống ga tự động sẽ tự điều chỉnh nếu phát hiện ra bảng giới hạn tốc độ.

Các nhà sản xuất xe hơi cũng không quên bổ sung các công nghệ điện tử cho những tính năng thuần cơ học truyền thống, chúng vận hành khá dễ hiểu. Trước đây, mỗi khi chuyển làn, tài xe sẽ gạt cần xi-nhan, sau khi hoàn thành tác vụ, họ trả lại cần đó về vị trí trung gian. Ngày nay thì tác vụ này được thực hiện thông minh hơn. Tài xế chỉ cần gạt nhẹ, đèn xi-nhan sẽ chớp ba lần đủ cho thời gian chuyển làn, sau đó sẽ tự tắt. Thao tác được lược đi đến mức tối đa. Tất nhiên bạn có thể cài đặt để cho phép tính năng rảnh tay này có được kích hoạt hay không.

Một lựa chọn khác cũng gần như trở nên phổ cập ở các mẫu xe mới hiện tại là thiết lập các chế độ lái, điển hình gồm có Thể thao, Êm ái và Tiết kiệm nhiên liệu. Chúng được kích hoạt thường qua một nút bấm trên cần điều khiển trung tâm, cho phép thay đổi các thông số bằng thuật toán điện tử. Độ cứng của giảm xóc được thể hiện rõ nhất, chúng sẽ được tự động điều chỉnh để phản ứng tối ưu với điều kiện mặt đường.

Trong chế độ Thể thao, hộp số cũng tự chọn số phù hợp để tăng vòng tua máy, còn ở chế độ Tiệt kiệm, nó sẽ chủ động chuyển số sớm hơn để giảm tiêu hao nhiên liệu. Khi bạn bỏ thêm tiền, các tùy chọn xuất hiện trên màn hình trung tâm sẽ nhiều lên. Chúng thường dễ khiến người ta ham muốn được trải nghiệm mà chẳng mảy may suy tính nhiều.

Ngoài những tính năng cơ bản, còn nhiều tính năng ẩn sâu trong menu cung cấp cho người lái mức độ cá nhân hóa cao hơn. Đó có thể là những thứ thực sự thiết thực, chẳng hạn như các tính toán liên quan tới an toàn. Trên một vài mẫu chẳng hạn như XC90, xe sẽ tự động chuyển về P khi tắt động cơ.

Nhưng đương nhiên, nó phải ở vị trí N để đi qua một máy rửa xe tự động. Trong các hướng dẫn của Cadillac sẽ giúp tài xế thực hiện việc này cũng như làm thế nào để kích hoạt tính năng dành cho các tài xế lứa tuổi thanh thiếu niên điều khiển xe. Ở đó tốc độ và âm lượng radio sẽ bị giới hạn. Tương tự, bạn cũng sẽ quan tâm tới chế độ nhận diện chủ nhân, cho phép khóa các thông tin giải trí trên xe và các thiết lập của vô-lăng để ngăn nhân viên trông giữ xe phóng chiếc xe đi đâu đó trong lúc bạn thưởng thức bữa tối.

Trong quá trình cài đặt trên chiếc Cadillac, bạn cũng có thể kiểm tra xem cốp có tự động mở khi bạn gạt chân dưới cản sau hay không. Với hệ thống điều khiển điều hòa và kiểm soát chất lượng không khí, bạn được chủ động tắt hoặc mở tính năng khử phấn hoa, mùi và bụi thông qua hệ thống ion. Còn rất nhiều lựa chọn khác, Cadillac giúp bạn ra lệnh cho hệ thống Ga tự động thích ứng để tự động bám đuôi xe phía trước trong điều kiện giao thông đông đúc để tránh những tiếng còi bất lịch sự của các tài xế không cần thiết phía sau, nhưng đôi lúc nó cũng làm chủ nhân bối rối. Tương tự như vậy, tính năng phát hiện người đi bộ cũng sẽ cho phép tài xế các lựa chọn khác nhau gồm Tắt, Cảnh báo hay Cảnh báo và đồng thời Phanh.

Trên chiếc BMW X6 M50i, một biến thể của mẫu X6 nhưng tất nhiên chưa đạt tới mức độ công nghệ đỉnh cao của X6 M performance, bạn có thể lựa chọn trong rất nhiều các thiết lập về cảm giác lái, mặc dù tất cả chúng sẽ tự động được chuyển về chế độ mặc định là Êm ái ngay sau khi tắt máy.

Gần như mọi thông tin về tính năng của xe hơi đều có thể được truy cập thông qua màn hình điều khiển trung tâm, kể cả ánh sáng bên ngoài xe. Chẳng hạn BMW giúp bạn hàng loạt tùy chọn ánh sáng và màu sắc sẽ thay đổi trên lưới tản nhiệt Iconic Glow hình quả thận đặc trưng. Đó sẽ là một quy trình rối rắm nếu bạn phải đọc trong cuốn hướng dẫn in bằng giấy.

Mức độ đầu tiên các thiết lập thường cho phép là lựa chọn giữa các chế độ lái Thể thao, Êm ái, Tiết kiệm mức độ cao và Thích ứng, chúng sẽ thực hiện những điều chỉnh được đoán định trước dựa vào phong cách lái xe của tài xế. Ngoài ra còn những tùy chọn mở rộng, giúp tài xế tiến tới cảm giác lái phiêu hơn, từ Sport, Sport Plus và Sport Individual. Những khác biệt tập trung vào âm thanh phát ra từ ống xả, điều chỉnh khung xe cùng hàng loạt các thiết lập khác như cảm giác lái (nặng hay nhẹ). Trên một vài mẫu BMW, thậm chí người lái còn cảm nhận được cả cảm giác thay đổi của chân phanh.

Nhưng vì sao đã sinh ra công nghệ, lại cho tài xế lựa chọn sử dụng hoặc không?

Trong một vài trường hợp, các thiết lập đó có thể cải thiện mức độ an toàn của xe, giúp tài xế thực hiện việc di chuyển tối ưu hơn với các thiết bị điện tử được tích hợp. Chẳng hạn như liệu bạn có muốn Hệ thống giảm nhẹ va chạm phía trước can thiệp sớm, trung bình hay muộn một chút. Hệ thống cảnh báo chuyển làn cũng cũng cấp các mức độ can thiệp tương tự kết hợp cùng các rung động trên vô-lăng và tín hiệu cảnh báo phía trước màn hình. Camera quan sát mức độ tập trung của tài xế cũng có thể được tìm thấy trong các cài đặt ở menu.

Liệu những thiết lập này có làm tài xế cảm thấy mệt mỏi? Không. Các menu luôn được thiết kế để dễ dàng tiếp cận. Nếu những chủ nhân vẫn cảm thấy lúng túng sau khi dành thời gian cho chiếc xe đã mua, BMW sẽ chuẩn bị sẵn cho họ một menu hướng dẫn tỉ mỉ theo từng bước một được gọi là Chương trình Thiết lập thứ hai.

Lưu ý rằng, những thiết lập đa dạng và tuyệt vời nhất chỉ được tìm thấy trên những mẫu xe thể thao và cao cấp, và chúng là những tùy chọn cao nhất trong tầm giá. Nhưng vẫn có những thiết lập cơ bản dành cho hầu hết những chiếc xe mới, chẳng hạn như cho phép xe bấm còi khi cửa được khóa. Nhưng hãy luôn nhớ, cài đặt cho các thông số an toàn trước, sau đó mới tới sự thoải mái và cảm giác lái, và đừng quá phân vân khi muốn khám phá và thử nghiệm các thiết lập khác giúp bạn cảm thấy tự nhiên nhất có thể.

Thái Hoàng (theo NYTimes)