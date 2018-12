Các ứng dụng điện thoại có thể tự động khoá khi lái xe ở Mỹ

Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) đang tiến hành lấy ý kiến cộng đồng trong 60 ngày trước khi quyết định có áp dụng đề xuất hạn chế một số ứng dụng trên xe hơi hay không.

Sử dụng ứng dụng kết nối điện thoại thông minh với xe hơi là một trong những nguyên nhân gây tai nạn. Ảnh: Carscoops.

Quyết định trên đưa ra khi tỷ lệ tai nạn giao thông chết người tại Mỹ liên quan đến sự mất tập trung của tài xế do sử dụng ứng dụng thông minh khi lái xe gia tăng. Số liệu thống kê của chính phủ Mỹ cho biết có 3.477 vụ tai nạn, tức gần 10% trong tổng số vụ tai nạn giao thông xảy ra trong 2015 liên quan đến sự phân tâm của tài xế. So với năm 2014, tỷ lệ này tăng 8,8%. Tính riêng trong 6 tháng đầu 2016, số lượng người tử vong do tai nạn giao thông tăng vọt 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Detroit News.

Vì thế nhà chức trách Mỹ muốn các hãng di động và nhà sản xuất xe hơi bổ sung chức năng chặn tạm thời một số thao tác như nhắn tin, duyệt web, xem video hoặc hình ảnh chứa văn bản khi xe chạy. Các chức năng điều hướng khác không gây nhiều xao lãng đến tài xế vẫn hoạt động bình thường.

NHTSA cũng muốn các hãng di động phát triển công nghệ tự động vô hiệu hóa tạm thời các chức năng gây phân tâm cho tài xế. Tương tự chế độ "Airplane Mode"trên máy bay, nhưng gọi là "Driver Mode" trên xe hơi. Hiện nay, Apple CarPlay và Android Auto là hai nền tảng thông minh ứng dụng phổ biến trên ôtô.

Do không thuộc điều luật an toàn giao thông của chính phủ Mỹ, các nhà sản xuất xe hơi và điện thoại thông minh không bắt buộc phải tuân theo đề xuất của NHTSA.

Phạm Trung