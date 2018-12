'Bridgestone lăn bánh an toàn' tiến ra Hà Nội

Từ tháng 6, Bridgestone Việt Nam khởi động chuỗi sự kiện “Bridgestone lăn bánh an toàn”, diễn ra tại các Trung tâm dịch vụ lốp xe du lịch cao cấp B-Select trên toàn quốc. Đây cũng là một phần của chiến dịch “Bridgestone Tire Safety”, do hãng sản xuất lốp xe Nhật Bản tổ chức trên toàn cầu.

B-Select Dân Chủ (Hà Nội) đã tư vấn 200 khách hàng, chăm sóc 100 xe và kiểm tra hơn 500 lốp (gồm cả lốp dự phòng).

Chương trình đầu tiên diễn ra tại B-Select Thuận Lý (Gia Lai) và tiếp tục tại B-Select Yến Phong (TP HCM). Ngày 26-28/8 chương trình tổ chức tại B-Select Dân Chủ (Hà Nội). Đến nay, đã có tổng cộng hơn 300 ôtô và hơn 600 chủ xe trên cả nước tham gia.

Kỹ thuật viên kiểm tra lốp toàn diện (áp suất lốp, độ sâu gai lốp, van; đánh giá mức độ mòn và các dấu hiệu hư hỏng trên bề mặt lốp, hông lốp), kiểm tra thước lái và căn chỉnh thước lái nếu cần.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng được hướng dẫn sử dụng lốp đúng cách, tư vấn lựa chọn lốp phù hợp dựa trên các tiêu chí về độ bền, sự êm ái, điều kiện đường sá và cả giá thành của các loại lốp, đặc biệt là lốp chống xịt.

Trong ba ngày tổ chức tại B-Select Dân Chủ, chương trình tư vấn 200 khách hàng, chăm sóc 100 xe, kiểm tra hơn 500 lốp (bao gồm cả lốp dự phòng).

Kỹ thuật viên kiểm tra lốp, ắc quy, thay dầu nhờn động cơ và vệ sinh kính xe.

Ngoài các dịch vụ chuyên sâu về lốp, xe còn được các kỹ thuật viên của ba đối tác Idemitsu, Bosch và 3M đánh bóng lốp, tổng vệ sinh và khử mùi nội thất, kiểm tra và vệ sinh ắc quy, châm nước cất nếu cần để đảm độ bền, kiểm tra và thay toàn bộ dầu nhờn nếu đến hạn.

Giá vé 200.000 đồng cho tổng giá trị gói dịch vụ hơn 2 triệu đồng. Trong phòng chờ dành cho khách hàng, anh Nguyễn Xuân Thành chia sẻ: “Hàng tháng tôi mang xe đi rửa và vệ sinh. Mỗi lần như vậy mất ít nhất 60.000 -70.000 đồng, tuy nhiên họ chỉ rửa và vệ sinh thôi, không kiểm tra gì cả. Muốn kiểm tra bảo dưỡng định kỳ thì phải vào đại lý hoặc vào garage và thường tốn nhiều tiền hơn. Ở đây, chỉ với 200.000 đồng, xe được chăm sóc, bảo dưỡng và kiểm tra toàn diện”.

Ông Bạch Vi Chủ - Giám đốc B-Select Dân Chủ cho biết: “Chúng tôi chăm sóc hơn 100 xe trong ba ngày. Nhiều xe đến đây trong tình trạng lốp hư hỏng, áp suất không đúng, thước lái căn không chuẩn khiến lốp mòn không đều, ảnh hưởng đến tính năng xe. Tất cả các lỗi trên đều được giải quyết và tư vấn”.

Ngoài các dịch vụ được thực hiện trực tiếp trên xe, khách hàng còn nhận được phần quà tặng từ các hãng với tổng giá trị dịch vụ và quà tặng đến 2 triệu đồng.

Ngoài ra, phần minh hoạ của nghệ sĩ kịch câm Hoàng Tùng dành riêng cho chương trình mang tên “Think before you drive - Suy nghĩ trước khi cầm lái” trong sự kiện cũng giúp khách hàng hiểu hơn về tầm quan trọng của việc kiểm tra xe trước khi lái, vì sự an toàn của chính bản thân và người thân.

Đặc biệt, phí của chương trình “Bridgestone lăn bánh an toàn” dành để trao quà và học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực.

Bridgestone sẽ tiếp tục mang chương trình đến Tây Ninh tại B-Select Thái Phùng vào ngày 16-18/9. Khách hàng có thể mua vé trực tiếp qua hotline của Bridgestone tại số 0965.404.148 hoặc truy cập địa chỉ http://www.bridgestone.com.vn/, vé sẽ được giao tận nơi.

Ngọc Điệp