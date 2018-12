BMW G310R giá 5.700 USD - đối thủ Yamaha MT-03

BMW G310R 2016 - đối thủ mới của Yamaha MT-03

G310R là sản phẩm hợp tác giữa BMW Motorrad và TVS Motor của Ấn Độ. Đây cũng là mẫu nakedbike dưới 500 phân khối đầu tiên của hãng xe Đức. Sau khi ra mắt, BMW G310R nằm cùng phân khúc với Yamaha MT-03, Kawasaki Z300, KTM 390 Duke.

Theo kế hoạch, BMW G310R bán ra đầu tiên tại thị trường châu Âu với giá 5.700 USD. So với đối thủ, G310R rẻ hơn 280 USD so với Yamaha MT-03, 80 USD so với Kawasaki Z300 và 350 USD so với KTM 390 Duke.

So về sức mạnh, công suất của G310R chỉ 34 mã lực, nhỏ hơn các đối thủ như MT-03 và Z300 dùng động cơ xi-lanh đôi sản sinh công suất tương ứng 42 và 39 mã lực. Trong khi KTM 390 Duke trang bị động cơ xi-lanh đơn công suất 43,5 mã lực.

G310R sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 313 phân khối cam đôi, làm mát bằng nước, phun xăng điện tử, công suất 34 mã lực tại vòng tua máy 9.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 28 Nm tại 7.500 vòng/phút. Hộp số 6 cấp, tốc độ tối đa 144,8 km/h.

>>Thêm ảnh BMW G310R

Minh Vũ