Ba dòng xe Toyota hưởng ưu đãi đầu năm

Khách mua Corolla Altis, Fortuner, Innova nhận hỗ trợ một phần trước bạ trị giá đến 85 triệu đồng nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Toyota Việt Nam.

Hãng xe Nhật cùng hệ thống đại lý đưa ra chính sách ưu đãi cho khách hàng mua xe trên toàn quốc dịp đầu năm. Cụ thể, khách mua Corolla Altis (tất cả các phiên bản) được hỗ trợ một phần phí trước bạ, giá trị tương đương 55 triệu đồng.

Innova 2.0 MT (IE/IEB) và Innova 2.0 AT (IG/IGM) được hỗ trợ từ 55 triệu đồng đến 65 triệu đồng. Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 (FK) và Fortuner 2.4 MT 4x2 (FG) được hỗ trợ một phần trước bạ, tương đương từ 45 triệu đồng đến 85 triệu đồng.

Một gia đình Việt xem xe Toyota Innova tại đại lý.

Innova và Fortuner thường xuyên nằm trong top xe bán chạy nhất trên thị trường Việt Nam. Hai mẫu xe này thường trực dẫn đầu phân khúc SUV và MPV cỡ trung. Doanh số tích lũy đến tháng 1/2020 của Fortuner đạt gần 100.000 xe và Innova đạt gần 140.000 xe, theo tính toán của Toyota Việt Nam.

Hãng xe Nhật cho biết, giá trị cốt lõi mà Innova và Fortuner có được là sự an toàn, rộng rãi và bền bỉ. Ngoài nhóm khách hàng cá nhân và gia đình, các doanh nghiệp cũng tin tưởng vào giá trị trên, khiến doanh số bán của hai dòng xe trên thường ở top đầu phân khúc.

Toyota Fortuner phiên bản mới.

Innova thế hệ mới đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao Asean NCAP với 7 túi khí trên toàn bộ các phiên bản. "Innova có sự vận hành ổn định, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu", anh Phạm Duy Tân (TP Vinh, Nghệ An) nói. "Xe có đa dạng phiên bản tùy theo nhu cầu sử dụng của khách hàng, từ cá nhân đến doanh nghiệp. Ở phiên bản mới, Toyota đã bổ sung thêm nhiều tính năng an toàn giúp người dùng Việt ngày càng an tâm hơn".

Kể từ khi ra mắt tại Việt Nam, Fortuner có doanh số trung bình khoảng 1.000 xe mỗi tháng. Phiên bản mới của Fortuner được hạ thấp trọng tâm, giúp xe vận hành ổn định hơn. Mẫu SUV của Toyota đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao Asean NCAP với 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử VSC, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA... giúp nâng cao khả năng an toàn trong đa dạng điều kiện vận hành.

Toyota Corolla Altis phiên bản mới tại Việt Nam.

Doanh số bán hơn 1,2 triệu, Corolla Altis là mẫu xe bán chạy nhất thế giới năm 2019, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Mẫu sedan của Toyota được ưa chuộng tại Mỹ, hơn 300.000 xe bán ra, lọt top 10 xe bán chạy nhất năm 2019. Corolla Altis có doanh số tích lũy tại Việt Nam hơn 85.000 xe. Phiên bản mới có thiết kế lịch lãm hơn và bổ sung nhiều trang bị. Xe đạt chuẩn an toàn 5 sao Asean NCAP.

"Corolla Altis phiên bản 1.8G ấn tượng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, nội thất xe rộng rãi và trang bị nhiều tính năng", chị Ngọc Duyên (Thanh Xuân, Hà Nội), chủ sở hữu xe nói. "Xe có khả năng cách âm tốt hơn đời trước, giữ giá trị đặc trưng của Toyota trong khi thiết kế trẻ trung và lịch lãm hơn".

Trong chặng đường 25 năm tại Việt Nam, Toyota là hãng xe đứng đầu mảng xe du lịch. Năm 2019, hãng xe Nhật duy trì vị trí dẫn đầu với gần 80.000 xe bán ra. Toyota có hệ thống 64 đại lý tại 31 tỉnh thành cả nước. Hãng kỳ vọng không ngừng hướng đến chất lượng dịch vụ nhằm đảm bảo sự an tâm của khách hàng khi sử dụng xe Toyota.

Tuấn Vũ