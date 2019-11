Audi A7 Sportback mới thêm nhiều nâng cấp

Mẫu xe sang Đức trang bị động cơ mild hybrid, thiết kế khí động học và nhiều tiện ích, giải trí cao cấp ở cabin.

Nắm vị trí quán quân danh hiệu "World Luxury Car of the Year 2019" và giải thưởng "Design Troypy 2018" do tạp chí Auto Zeitung bình chọn, Audi A7 Sportback mới tạo ra những chuẩn mực mới khi kết hợp tính thể thao và thời trang trong kiến trúc quattro. Mẫu sportback hạng sang của Đức sẵn sàng chinh phục những khách hàng khó tính tại Việt Nam.

Động cơ mild hybrid thoải mái và hiệu quả

Hiệu suất hệ thống truyền động của Audi A7 Sportback mới được tối ưu hóa bởi hệ thống Mild-Hybrid Electric Vehicle (MHEV) với động cơ xăng 3.0 và 2.0 TFSI. Bộ máy phát - khởi động lại Belt Alternator Starter (BAS) kết hợp cùng bộ pin lithium-ion dung lượng 10Ah. Hệ thống mild-hybrid 48 V được sử dụng kết hợp với động cơ 6 xy lanh. Ví dụ, trong khoảng tốc độ từ 55-160 km/h, Audi A7 Sportback mới có thể ngắt động cơ trong tối đa 40 giây. Sau khi đạp ga trở lại, bộ BAS sẽ nhanh chóng khởi động động cơ. Hệ thống điện 48 V cho phép chế độ Start-Stop vận hành từ tốc độ 22 km/h. Trong quá trình giảm tốc, BAS có thể thu hồi năng lượng 12 kW. Trong điều kiện lái thực tế, công nghệ mild hybrid 48 V giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu 0,7 lít/100 km.

Một hệ thống mild hybrid 12 V được đặt vừa vặn trong động cơ 4 xi-lanh. Cả A7 Sportback sử dụng động cơ 6 xi-lanh và 4 xi-lanh đều trang bị hộp số 7 cấp S tronic, vành hợp kim nhôm đúc 19-inch 10 chấu hình chữ Y.

Audi A7 45 TFSI mới, sử dụng động cơ 2.0 TFSI, đã được trao giải "International Engine of the Year 2019" tại Đức dành cho các động cơ có công suất từ 150 tới 250 mã lực. Với phong cách lái đặc trưng, động cơ 2.0 TFSI cho mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu của động cơ nhỏ và mạnh mẽ như động cơ dung tích lớn. Động cơ tăng áp 2.0 TFSI với hệ thống mild hybrid 12 volt công suất 245 mã lực và mô-men xoắn 370 Nm. Do đó, coupé 4 cửa tăng tốc từ 0 tới 100 km/h trong 7 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Theo quy trình lái xe châu Âu (NEDC), Audi A7 Sportback tiêu thụ 6,2 lít/100 km.

Trong khi đó, Audi A7 55 TFSI quattro sử dụng động cơ TFSI 3.0 V6 tăng áp cùng hệ thống mild hybrid 48 volt cho công suất 340 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0 tới 100 km/h trong 5,3 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Theo quy trình lái xe châu Âu NEDC, Audi A7 Sportback tiêu thụ 7 lít/100 km. Kết hợp với hộp số S tronic, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian quattro ultra thế hệ mới nhất sẽ kích hoạt dẫn động cầu sau khi cần thiết.

Ngoại thất thể thao

Thiết kế của A7 Sportback mới thể hiện ngôn ngữ hiện đại của Audi tập trung vào các bề mặt lớn, đường gân sắc nét và các mảng sáng tối xen kẽ. Lưới tản nhiệt khung đơn rộng, thấp và các hốc gió nổi bật thể hiện sự năng động của chiếc Gran Turismo. Mười hai dải sáng ngang riêng biệt cùng với đèn pha LED matrix tạo nên một phong cách thiết kế độc đáo riêng biệt. Chiếc coupe cỡ lớn có chiều dài 4.970 mm và chiều rộng 1.910 mm, trong khi chiều cao ở mức 1.420 mm.

Đuôi của xe vuốt theo phong cách du thuyền. Cánh lướt gió tích hợp vào nắp khoang hành lý dài được mở bằng điện ở tốc độ 120 km/h. Khoang hành lý có dung tích 535 lít và có thể tăng lên tới 1.390 lít nếu gập phần tựa lưng hàng ghế sau. Thân xe được chế tạo từ hợp kim nhôm.

Thiết kế nội thất tối giản

Ngôn ngữ thiết kế nội thất Audi A7 Sportback mới được tối giản và gọn gàng. Các đường ngang và bảng điều khiển bóng mang đến cảm giác rộng rãi, thoáng. Màn hình thông tin-giải trí được thiết kế hoà chìm vào mặt táp lô. Các lựa chọn màu sắc, vật liệu, ốp trang trí và ánh sáng nội thất đem đến không gian cao cấp xu hướng tương lai. Gói chiếu sáng đổi màu mang lại cảm giác thư thái..

Màn hình cảm ứng MMI được trang bị phản hồi với tiếp xúc chạm và âm thanh. MMI sử dụng nền tảng giải trí mô-đun thế hệ mới nhất có phát Wi-Fi tích hợp. Đồng hồ Audi virtual cockpit hiển thị thuận tiện và có thể tuỳ chỉnh cho người lái tất cả những thông tin cần thiết ngay phía trước mặt.

Trong khi đó, hệ thống âm thanh cao cấp Bang & Olufsen đem tới trải nghiệm tốt cho người dùng. Âm thanh được nâng cao độ ngang tầm đầu hành khách trong xe, cải thiện việc mở rộng không gian. Trong tổng số 16 loa, công suất 705 watt, mỗi trụ A và vòm trần được bố trí 2 loa nhằm thay đổi chiều cao phổ thanh và biến không gian nội thất trở thành một thính phòng nghe nhạc.

Tại Đức, hơn 16,000 độc giả của tạp chí máy tính "Automotorundsport" và "Chip" đã cùng bình chọn trên 11 tiêu chí và vinh danh "Giải thưởng kết nối 2017" cho hệ thống âm thanh 3D Bang & Olufsen và sự thích ứng với tạp âm xung quanh trên mẫu xe Audi A7.

Audi A7 Sportback được sản xuất tại Đức và hoàn thiện trên dây chuyền lắp ráp tại nhà máy ở Neckarsulm. Audi A7 đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

An Bình