Aston Martin DBS GT Zagato vàng kim giá 7,4 triệu USD

DBS GT Zagato đánh dấu kỷ niệm 100 năm thành lập của hãng thiết kế Zagato, với màu sơn đỏ đặc biệt và logo đôi cánh bằng vàng ròng.

Dựa trên DBS Superleggera, DBS GT Zagato sẽ được bán cùng mẫu xe cổ điển DB4 GT Zagato như một cặp đôi đặc biệt và được gọi là bộ sưu tập DBZ Centenary. Cả Zagato và đối tác lâu năm Aston Martin phối hợp tạo ra những điều đặc biệt cho phiên bản kỷ niệm.

Mẫu xe kỷ niệm của Zagato có màu đỏ với điểm nhấn vàng kim.

DBS GT Zagato có màu đỏ Supernova (màu chỉ có trong bộ sưu tập Centenary) với các điểm nhấn bằng sợi carbon. Ngoài ra, bộ vành dập 3D hai tông màu đen và vàng kim.

Vàng 18K đặc biệt gây ấn tượng ở logo đôi cánh của Aston Martin và logo chữ Z của Zagato. Làm nền tạo sự tương phản là lưới tản nhiệt màu đen, nóc xe và bộ khuếch tán bằng sợi carbon bóng loáng.

DBS GT Zagato còn là mẫu xe đầu tiên sử dụng nội thất in 3D làm từ kim loại và carbon. Các chi tiết còn có thể làm từ thép không gỉ mạ PVD vàng và được in 3D. Những tùy chọn khác gồm carbon và nhôm. Quá trình in 3D có thể mất tới 100 giờ, chưa tính thời gian đánh bóng thủ công.

Dưới nắp ca-pô là động cơ 5,6 lít V12, tăng áp kép, công suất 760 mã lực. Xe chỉ được phép chạy trên đường đua.

Chi phí để sở hữu Aston Martin DBS GT Zagato là 7,4 triệu USD. Xe dự kiến được giao trong năm 2020.

Mỹ Anh

Ảnh: Zagato