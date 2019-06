Acura RDX - được xếp hạng đầu về an toàn theo đánh giá của Viện nghiên cứu an toàn giao thông quốc gia Mỹ. RDX đạt điểm cao trong các thử nghiệm va chạm khác nhau, hệ thống an toàn phanh tự động trên xe được xếp hạng cao.

Acura RDX 2019 được trang bị động cơ 2 lít tăng áp, phun xăng trực tiếp tích hợp công nghệ biến thiên trục cảm i-VTEC của Honda. Động cơ thế hệ mới có công suất tối đa 272 mã lực và mô-men xoắn cực đại 379 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 10 cấp tích hợp lẫy chuyển số thể thao.