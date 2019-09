750 triệu chọn Mazda3 2019 hay Mazda6 2018?

...

Bo cua rất ngọt, Chân ga nhạy ( Chế độ sport của Out vượt xe rất sướng - Mình chạy cung đường Sg - Đà Lạt )4. Về tiêu hao nhiên liệu : Xe out không tiết kiệm nhiên liệu, thường hao hơn CRV và CX5 1-2l/100km khi đi nội thành. Đường trường Out tầm 7-8l/100kmRiêng CRV mình chỉ có dịp lái 2 lần ( Xe của em rễ - Cung đường Sg - Nha Trang )1. Nội thất: CRV khá hiện đại chỉ kém CX52. Ngoại thất: đầu đẹp, đuôi thì thôi rồi ( mình nhận thấy đuôi CRV rất xấu - như cái hộp xệ đít khi nhìn từ phía sau )3. Vận hành: Xe ồn, Ga chỉ bốc ở dãy 60km/h (KHi đó turbo mới mở )4. Nhiên liệu: Xe khá tiết kiệm khi đi đường trường tầm 6.5-7l/100km