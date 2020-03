Tôi mua xe lần đầu, phục vụ gia đình là chính, thỉnh thoảng nếu rảnh chạy thêm dịch vụ nhưng không nhiều. (Thành Vinh)

Tôi phân vân giữa Accent đặc biệt. Xe phân khúc B nhưng đầy đủ an toàn túi khí, còn Cerato S AT phân khúc C nhưng thiếu trang bị an toàn và chỉ có hai túi khí.

Tiêu chí của tôi là an toàn, tiết kiệm, ít phát sinh hỏng vặt vì tôi còn ít kinh nghiệm về xe cộ.

Theo mọi người tôi có nên đánh đổi an toàn để chọn phân khúc cao hơn là Cerato, hay vẫn chọn Accent đặc biệt? Mong nhận được tư vấn. Xin cám ơn.