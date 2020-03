Tôi mua xe lần đầu 80% phục vụ gia đình, 20% rãnh rỗi chạy dịch vụ kiếm thêm. (Thanh Bình)

Xin hỏi nên đánh đổi an toàn túi khí tiện nghi của Accent đặc biệt để mua hạng C Cerato nhưng là bản 1.6AT thiếu rất nhiều tính năng an toàn như chỉ có hai túi khí, không có cân bằng điện tử....

Rất mong nhận được sự tư vấn của những người dùng xa lâu năm. Xin cám ơn.