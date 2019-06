60 xe Ford Everest tranh tài off-road tại Hà Nội

Sự kiện giao lưu, off-road do CLB Ford Everest Team + tổ chức còn có sự đồng hành, hỗ trợ từ phía Ford Việt Nam. Nhờ đó mà các thành viên trong Ford Everest Team + ngoài trải qua các bài thi trên chính chiếc xe yêu quý của mình còn được trải nghiệm các dòng xe mới nhất của Ford Việt Nam trên sa hình như Everest Titanium 2.0 AT 4WD, Everest Ambiente 2.0 AT 4x2.