5 mẫu ôtô Trung Quốc làm thế giới ngạc nhiên

Sau thế chiến thứ hai, Nhật Bản bắt tay vào phát triển công nghiệp xe hơi để xuất khẩu, lúc đó, nhiều nước châu Á suy nghĩ đó là chuyện viễn tưởng. Sau đó, họ nhận ra mối đe dọa đối với công nghiệp địa phương khi những chiếc xe hơi Nhật Bản trở nên phổ biến khắp nơi. Tiếp bước, Hàn Quốc cũng nhanh chóng nổi lên ở giai đoạn những năm 90 khi cố gắng làm xe hơi như những gì Nhật Bản, Mỹ hay châu Âu đang làm. Trung Quốc khi đó, nổi tiếng với những chiếc xe sao chép, không an toàn và thiếu công nghệ.

Tuy nhiên, đến nay nhận thức về ôtô Trung Quốc dần thay đổi, khi những nhà sản xuất xe hơi nước này đang tiến dần ra thị trường thế giới, với tham vọng tiến vào những thị trường khó tính ở châu Âu hay Mỹ. Dưới đây là 5 mẫu xe mà theo Topspeed, độc giả sẽ phải ngạc nhiên vì biết xuất xứ Trung Quốc.

Hongqi L5

Hongqi L5 là mẫu limousine đắt nhất mà hãng xe hơi Trung Quốc từng sản xuất.

Chiếc sedan cao cấp mang phong cách cổ điển được hãng xe FAW thiết kế, sản xuất. Hongqi L5 có mức giá 700.000 USD tại thị trường Trung Quốc. Xe sử dụng động cơ V12, dung tích 6 lít, mô-men xoắn cực đại 550 Nm, đẩy chiếc xe nặng hơn 3,1 tấn đạt tốc độ tối đa 200 km/h. Hongqi L5 sử dụng hệ thống dẫn động bốn bánh.

Về công nghệ, chiếc limousine Trung Quốc không thiếu những tiện ích mới nhất, màn hình cảm ứng trung tâm đáp ứng nhu cầu giải trí cũng như kiểm soát hoạt động của xe.

WM Motors EX5

Chiếc xe điện mang phong cách crossover có xuất xứ Trung Quốc.

Chiếc xe điện được bán phổ biến tại Trung Quốc, với ngoại hình crossover và bên trong sở hữu một màn hình cảm ứng cỡ lớn, tương tự như trên Tesla S. WM cũng đưa ra các phiên bản dung lượng pin lưu trữ khác nhau cho quãng đường di chuyển gần hoặc xa hơn cho mỗi lần sạc, gồm 300 km, 400 km và 460 km.

Về động cơ, một môtơ điện có công suất 218 mã lực, mô-men xoắn cực đại ở mức 315 Nm được trang bị trên xe. Với mức giá khởi điểm 22.000 USD, hãng xe Trung Quốc đang xây dựng hệ thống phân phối toàn cầu.

Lynk & Co 01

Lynk & Co 01 hy vọng sẽ chinh phục được thị trường toàn cầu nhờ mức giá hấp dẫn.

Lynk & Co 01 được ra đời chung với mẫu Volvo XC40 tại một nhà máy nằm bên bờ biển ở Trung Quốc, kế hoạch bán hàng ra toàn cầu. Lynk & Co là thương hiệu thuộc tập toàn Geely, "gã khổng lồ" Trung Quốc với lần đầu ra mắt 01 năm ngoái, đã có hơn 6.000 đơn đặt hàng trong vòng 137 giây.

Một trong những lý do khiến Lynk & Co 01 trở nên đắt hàng là nó được chia sẻ khung sườn cùng chiếc Volvo XC40, động cơ tăng áp 1,5 lít công suất 148 mã lực và phiên bản 2 lít công suất 187 mã lực. Link & Co 01 sử dụng hệ dẫn động cầu trước và bốn bánh, hộp số 7 cấp ly hợp kép.

Lynk & Co 01 có giá khởi điểm tương đương 23.000 USD tại Mỹ, trong khi Volvo XC40 có giá từ 34.000 USD tại thị trường này.

Changan Raeton CC

Raeton CC có hình ảnh thiết kế của một chiếc Focus.

Raeton CC là mẫu sedan hạng trung bắt mắt, tuy cái tên Changan không quá quen thuộc, nhưng nó là một trong bốn nhà sản xuất xe hơi lớn tại Trung Quốc, với lịch sử 150 năm. Changan hiện vận hành các liên doanh với Ford, PSA, Mazda, Suzuki... và chịu trách nhiệm sản xuất các mẫu xe mang các thương hiệu trên dành cho thị trường Trung Quốc.

Changan cũng có các mẫu xe riêng của mình, và Raeton CC là sedan hạng trung với mức giá khởi điểm 10.600 USD tại Trung Quốc. Với mức giá 13.600 USD, bạn sẽ có một chiếc Raeton CC trang bị đầy đủ.

Trumpchi GA8

Trumpchi GA8 dự định bán rộng trãi tại Mỹ vào năm sau.

Trumpchi là thương hiệu thuộc GAC và sản phẩm hàng đầu là chiếc sedan cỡ lớn Trumpchi GA8. Xe có chiều dài tương đương Mercedes S-class, sử dụng hệ dẫn động cầu trước.

Thương hiệu Trung Quốc nhắm tới thị trường Mỹ, nên mẫu sedan hạng sang được thiết kế gần như không bị pha trộn, ảnh hưởng của những mẫu xe Mỹ và châu Âu như thường thấy. Các trang bị cũng được cung cấp đầy đủ nhằm đủ sức cạnh tranh ở thị trường nước ngoài.

Bảo Khánh