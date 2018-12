5 lý do khiến người Ấn Độ không chịu thắt dây an toàn

Người Ấn Độ không thích sử dụng dây an toàn khi lái xe. Để thay đổi thói quen của người dân, chính phủ và cảnh sát đã đưa ra những hình thức phạt nặng đối với người ngồi ở hàng ghế hành khách mà không đeo dây an toàn. Dưới đây là 5 lý do chính người đi ôtô không có thói quen thắt dây an toàn do Cartoq dẫn từ khảo sát của một hãng xe tại Ấn Độ.

Luật không bắt buộc

Người Ấn Độ không có thói quen sử dụng dây an toàn.

Thông thường, những người ngồi ở hàng ghế phía sau hiếm khi thắt dây an toàn. Lý do được đưa ra bởi trong luật không quy định việc này. Tại Ấn Độ, luật chỉ yêu cầu lái xe và hành khách phía trước thắt dây an toàn. Tuy nhiên, người ngồi phía sau sẽ gặp tổn thương nghiêm trọng hơn khi tai nạn nếu không thắt dây an toàn.

Không thẩm mỹ

Hầu hết người tham gia khảo sát cho rằng việc thắt dây an toàn không giảm thiểu được nhiều thương tổn. Trong đó, 40% số người thực hiện khảo sát cho biết việc sử dụng dây an toàn khiến hình ảnh của họ trở nên xấu hơn, bớt thời trang hơn.

Lo sợ nhăn quần áo nhiều người không đeo dây an toàn.

Thiếu kiến thức

Khoảng 34% người tham gia khảo sát không tin rằng dây an toàn là cần thiết để ngăn chặn thương tổn khi gặp tai nạn. Nhiều người không hiểu cơ chế hoạt động của dây an toàn và cho rằng dây an toàn ở hàng ghế sau không mang lại hiệu quả giảm thương tổn.

Phong cách sống

Những người trẻ thường không sử dụng dây an toàn. Một người tham gia khảo sát nói rằng không quan tâm đến dây an toàn. 80% người độc thân cho biết họ không sử dụng dây an toàn, trong khi 66% người đã kết hôn và có con, cùng 50% người mới kết hôn chia sẻ tương tự về việc sử dụng dây an toàn.

Quần áo

Khoảng 32% người tham gia khảo sát cho biết dây an toàn ảnh hưởng đến quần áo của học và đó là lý do khiến họ không sử dụng. Để giải quyết vấn đề này, người dùng có thể mua bộ đệm để dây an toàn để quần áo không bị nhăn.

Phương Linh