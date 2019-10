36 người trên xe khách suýt chết vì ôtô con dừng giữa cao tốc

Trung QuốcXe con dừng đột ngột khi đi quá lối rẽ khiến xe tải đánh lái gấp, đúng lúc đó xe khách lao tới và cũng phải bẻ lái đột ngột.

Xe khách lao ra khỏi cao tốc, 35 người thoát chết Video: viraltab

Ngay khi xe con phanh gấp, xe tải tránh nhưng vẫn đụng vào xe con nên cũng phanh dừng. Khi xe khách lao tới, tài xế buộc đánh lái sang phải và lao ra khỏi đường, đâm vào dải phân cách trên đường cao tốc Thẩm Dương - Hải Khẩu ở thành phố ven biển Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, sáng 21/10.

Cảnh sát cho biết tài xế và 35 hành khách may mắn an toàn vì tất cả đều thắt dây an toàn. Tuy nhiên, chiếc xe bị hư hỏng nặng. Các hành khách đã được sơ tán. Lái xe khách cho biết: "Ngay sau khi thấy chiếc xe tải đâm vào xe phía trước, tôi lập tức đạp chân phanh và đánh lái sang phải để cứu hành khách".

Tài xế xe con ban đầu phủ nhận việc gây ra tai nạn: "Tôi chuyển làn và không hoàn toàn dừng lại, tôi chỉ đi chậm lại". Nhưng sau khi xem đoạn video lái xe này nói với cảnh sát: "Xe tôi bị trượt". Chịu tránh nhiệm hoàn toàn về vụ tai nạn, lái xe con bị phạt 400 tệ (gần 60 USD) và trừ 9 điểm từ giấy phép lái xe.

Ngọc Điệp

(Theo Viral Tab)