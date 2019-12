10 mẫu xe cho giới trẻ giá dưới 25.000 USD

MỹCác mẫu sedan, crossover hay SUV đều phù hợp cho người trẻ hoặc người mới lái nhờ vào nhiều công nghệ an toàn có mặt trên xe.

Các mẫu xe được Motortrend lựa chọn với tiêu chí cung cấp nhiều công nghệ an toàn.

Chevrolet Equinox – 24.995 USD

Chevrolet Equinox đời mới được trang bị nhiều tính năng an toàn tiêu chuẩn cho người trẻ mới lái. Một số tính năng đặc biệt như Teen Driver, cho phép đặt cảnh báo tốc độ và ngăn tài xế bật radio trừ khi thắt dây an toàn.

Kia Optima – 24.115 USD

Là một chiếc xe hạng trung với giá cả phải chăng, Kia Optima được trang bị nhiều tính năng an toàn và nhiều công nghệ hỗ trợ lái xe cho người trẻ, giúp người lái tránh va chạm và kiểm soát xe dễ dàng hơn.

Subaru Crosstrek – 24.505 USD

Subaru Crosstrek là một trong những chiếc SUV Subcompact đa dụng và an toàn dành cho giới trẻ. Với công nghệ EyeSight và khoảng sáng gầm lên tới 220 mm giúp chiếc xe dễ dàng vượt qua địa hình xấu.

Honda Insight – 24.860 USD

Được trang bị hệ thống an toàn Honda Sensing, Insight trở thành một những mẫu xe an toàn cho người mới lái. Ngoài ra, xe còn được cung cấp khả năng xử lý chắc chắn đi kèm sức mạnh động cơ lớn và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với các đối thủ như Toyota Prius.

Mazda CX-3

Chiếc crossover phong cách của Mazda được đánh giá cao trong bài kiểm tra va chạm và cảm giác lái, khiến CX-3 trở thành một lựa chọn cho một người trẻ tuổi. Kích thước của xe nhỏ gọn, khả năng xử lý nhanh nhẹn giúp người lái dễ dàng điều khiển trong con đường chật hẹp.

Hyundai Kona – 21.195 USD

Kona trở thành một trong những chiếc SUV Subcompact đáng chú ý nhờ khả năng điều khiển dễ dàng. Đây cũng là một trong những chiếc xe an toàn nhất cho giới trẻ vì điểm kiểm tra va chạm và công nghệ an toàn đạt tiêu chuẩn.

Subaru Impreza – 20.895 USD

Impreza được trang bị hệ thống hỗ trợ người lái EyeSight Touring và hộp số vô cấp CVT, mang đến sức mạnh và khả năng tiết kiệm nhiên liệu của động cơ 2 lít, dung tích 4 xi-lanh, biến Impreza trở thành một trong những chiếc xe an toàn nhất dành cho người trẻ tuổi.

Volkwagen Jetta – 20.890 USD

Chiếc sedan có kích thước nhỏ gọn nhưng bên trong khoang cabin rộng rãi, thoải mái cho người lái và hành khách. Phiên bản SE được trang bị nhiều công nghệ an toàn bao gồm công nghệ hỗ trợ người lái Driver Assistance.

Toyota Corolla – 20.555 USD

Toyota Corolla thế hệ mới được nâng cấp nhiều tính năng, bao gồm hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense 2.0 nhằm giảm thiểu va chạm, thiệt hại cho người lái. Ngoài động cơ đốt trong, phiên bản động cơ Hybrid có mức giá 24.055 USD cũng là một lựa chọn an toàn với người mới lái. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu ở mức 4,7 lít/100 km theo tiêu chuẩn EPA đi kèm nhiều tính năng an toàn tương tự phiên bản động cơ xăng.

Nissan Kicks – 19.735 USD

Đây là một trong những chiếc xe an toàn nhất cho người mới lái xe, đặc biệt là tuổi teen bởi chiếc xe dễ dàng điều khiển, nội thất rộng rãi, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp. Mẫu crossover có thêm nhiều hệ thống an toàn như camera quan sát xung quanh xe cảnh báo va chạm phía trước và phanh khẩn cấp tự động theo tiểu chuẩn hiện nay.

Minh Quân (theo Motortrend)