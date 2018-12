10 mẫu ôtô bị than phiền nhiều nhất về lỗi an toàn

Để xác định sản phẩm và thương hiệu nào bị khách hàng phàn nàn nhiều nhất, iSeeCars.com phân tích gần 500.000 lời than phiền liên quan tới vấn đề an toàn đối với 400 mẫu xe thuộc các đời từ 2005-2016 do khách hàng gửi tới Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ NHTSA. Tỷ lệ được tính dựa trên một lượng xe mới bán ra (10.000 xe).

Chrysler 300 đứng đầu danh sách với tỷ lệ 66,7 than phiền với mỗi 10.000 xe bán ra.

Top 10 xe bị than phiền nhiều nhất về an toàn có tỷ lệ cao hơn nhiều so với mức trung bình là 26,8 lời phàn nàn với mỗi 10.000 xe bán ra. Các mẫu xe của các thương hiệu nội địa Mỹ chiếm 8 vị trí trong top 10. Hai xe còn lại của Nhật.

Điều được cho là gây ngạc nhiên khi Toyota Prius lại nằm ở vị trí thứ 5. Các chủ xe thường than phiền về những rắc rối về hệ thống đèn và phanh, khả năng tăng tốc, đặc biệt với các đời 2006 và 2010.

Chrysler 300 chiếm vị trí quán quân với tỷ lệ cao nhất - 66,7 than phiền với mỗi 10.000 xe bán ra. Hệ thống điện gây rắc rối nhiều nhất, như xe không thể khởi động hay chết máy khi đang chạy, đồng hồ không sáng. Trong khi đó Jeep Wrangler, đứng thứ tư, lại hay gặp trục trặc về hệ thống nhiên liệu như xăng bắn ra ngoài khi đang bơm xăng vào bình.

Top 10 mẫu xe bị than phiên nhiều nhất về lỗi an toàn ở Mỹ (tỷ lệ tính theo mỗi 10.000 xe bán ra):

1. Chrysler 300 - 66,7

2. Jeep Grand Cherokee - 63,6

3. Chrysler Town & Country - 63,3

4. Jeep Wrangler - 60,9

5. Toyota Prius - 51,4

6. Dodge Caravan/Grand Caravan - 49,6

7. Ford Edge - 49,2

8. Dodge Charger - 48,1

9. Ford Fusion - 42,4

10. Nissan Murano - 38,5

Trong khi đó, những thương hiệu bị than phiền nhiều nhất lại khá đa dạng, từ các hãng Mỹ, Đức, Anh, Italy nhưng không có thương hiệu nào của Nhật hay Hàn Quốc. Trong số này, các hãng Mỹ chiếm 4 vị trí và chiếm luôn top 4.

1. Jeep - 57,1

2. Chrysler - 57

3. Tesla - 49,8

4. Dodge - 49,6

5. Mini - 46,5

6. Jaguar - 36,6

7. Volkswagen - 31,7

8. Fiat - 31,4

9. Smart - 31,2

10. BMW - 28,5

