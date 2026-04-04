Ôtô và xe máy lao vào nhau như hai mũi tên vì cùng một lỗi

Hà NộiXe máy và ôtô cùng chuyển làn chéo đường mà người lái không quan sát, dẫn đến tai nạn, hôm 1/4 tại Ngọc Hồi.

Tình huống giao thông: Người đi xe máy chở theo một em bé phía sau đi ngược chiều từ bên kia đường băng ngang qua nút giao để nhập làn mà không quan sát. Lúc này một ôtô đang đi thẳng không có dấu hiệu giảm tốc chuyển làn sang trái cũng không quan sát, xô vào xe máy. Người đi xe máy và em bé ngã lăn ra đường. May mắn cả hai có thể tự đứng dậy đi vào lề đường.

Ôtô xô ngã xe máy chở một em bé Video: Nam Nguyễn

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện tham gia giao thông cần tập trung vào quan sát đường vào điều khiển xe an toàn. Đối với xe máy, cần đi đúng làn đường phần đường, không đi ngược chiều, chuyển hướng ngang đường nhất là khi có chở theo trẻ nhỏ.

Đặc biệt, đối với ôtô, tài xế cần tập trung lái xe, luôn quan sát rộng hai bên, không chủ quan trên đường một chiều. Với cả người lái xe máy và ôtô, khi chuyển hướng ngoài tín hiệu xin đường cần quan sát và chỉ di chuyển khi đảm bảo an toàn.

Nguyên Vũ