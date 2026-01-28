Ôtô từ Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam 2025

Trong 2025, có gần 48.000 ôtô từ Trung Quốc được nhập về Việt Nam, tăng 53,9% so với 2024.

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, nhập khẩu ôtô nguyên chiếc các loại vào Việt Nam đạt 205.630 xe ở 2025, tăng 18,6% so với 2024. Trong số này, lượng xe xuất xứ từ Trung Quốc là 47.895 xe, tăng gần 54% so với 2024.

Lượng xe nhập từ Trung Quốc đứng thứ ba thị trường sau Indonesia - 78.156 xe và Thái Lan - 66.109 xe. Ba quốc gia này chiếm khoảng hơn 93% lượng ôtô nguyên chiếc xuất khẩu vào Việt Nam năm 2025.

Trong 2025, có 13 thương hiệu xe con Trung Quốc đang hoạt động, chưa kể các hãng xe thương mại khác, nhiều nhất thị trường Việt xét về số lượng theo quốc gia. Các hãng này đóng góp phần lớn vào lượng xe nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Về phân loại các loại xe, ôtô con (9 chỗ trở xuống) có lượng nhập vào Việt Nam đạt 152.854 chiếc, tăng 7,1%. Ôtô tải là 28.338 chiếc, tăng 88,9%.

Trị giá nhập khẩu ôtô nguyên chiếc năm 2025 đạt 4,74 tỷ USD, tăng 31,1% so với 2024. Như vậy, trị giá trung bình của ôtô nhập về Việt Nam trong năm qua khoảng 23.000 USD, khoảng hơn 600.000 triệu đồng theo thời giá quy đổi hiện tại.

Mẫu Geely EX5 nhập khẩu Trung Quốc tại triển lãm VnMS 2025 do báo VnExpress tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang

Ngoài ôtô, các doanh nghiệp trong nước còn chi khoảng 5,93 tỷ USD cho mặt hàng linh kiện, phụ tùng dùng để sản xuất, lắp ráp ôtô, tăng 25,6% so với 2025. Những hãng có doanh số xe sản xuất, lắp ráp nội địa lớn và đang gia tăng thị phần như VinFast, Toyota, Hyundai... thúc đẩy trị giá của mặt hàng nhập khẩu này vào Việt Nam.

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), VinFast, Hyundai Thành Công và các hãng nhập khẩu, doanh số xe sản xuất, lắp ráp trong nước đạt 391.296 xe trong 2025, tăng 17% so với 2024. Trong khi con số của xe nhập khẩu là 212.838 xe, tăng 25%.

2025 là năm bán hàng kỷ lục của thị trường ôtô Việt. Doanh số toàn ngành đạt 604.134 xe, tăng 22% so với 2024, vượt con số kỷ lục của 2022 khi thị trường phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Với doanh số hơn 600.000 xe, Việt Nam nhiều khả năng vào nhóm ba thị trường tiêu thụ xe mới nhiều nhất Đông Nam Á lần đầu tiên sau 30 năm, cùng Malaysia và Indonesia. Thái Lan, thị trường thuộc top 2 khu vực nhiều năm qua đang chứng kiến xu hướng tăng trưởng chậm lại.

Theo Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), doanh số lũy kế đến tháng 11 của nước này đạt 546.045 xe và dự đoán xấp xỉ 600.000 xe khi kết thúc 2025. Nhiều năm trước, thị trường xứ chùa vàng luôn ở ngưỡng 700.000-800.000 xe.

Thành Nhạn