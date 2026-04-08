Trung QuốcNgười đàn ông đến gần chiếc SUV, dường như nói một câu lệnh và cả 4 cửa xe mở sau đó tự đóng khi tài xế đã vào trong.

Video được một người bên đường ghi lại, cho thấy cảnh tượng đặc biệt diễn ra với chiếc SUV đỗ dưới lòng đường. Nhiều người cho rằng cả 4 cửa xe tự động mở và đóng được thực hiện chỉ bằng một câu thoại.

Ôtô tự đóng mở cùng lúc cả 4 cửa Video: SmokeHidden

Theo hình dáng và các chi tiết thiết kế của xe trong video, đây khả năng là mẫu Xpeng GX - chiếc SUV cỡ lớn với 6 chỗ vừa bắt đầu được sản xuất hàng loạt. Hãng xe Trung Quốc dự kiến bắt đầu bán GX trong tháng 4 hoặc 5 với thông tin hiện có chủ yếu về thông số kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và không nhắc đến tính năng đóng/mở tự động cả 4 cửa.

GX trang bị hệ thống lái điện tử thế hệ mới của Bosch. Hệ thống này hỗ trợ lái tự động cấp độ 4 và tích hợp hơn 100 chức năng, đánh dấu lần đầu tiên hệ thống lái L4 được triển khai trên một mẫu xe có giá dưới 500.000 nhân dân tệ (72.463 USD), theo IThome.

GX trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh thông minh với hai môtơ và nền tảng 800 V của Xpeng. Hệ thống này cung cấp công suất tối đa 576 mã lực, mô-men xoắn 695 Nm. Nền tảng 800 V hỗ trợ sạc siêu nhanh 5C. Dung lượng pin, tốc độ tối đa, khả năng tăng tốc 0-100 km/h và phạm vi hoạt động chưa được tiết lộ, và chu kỳ hoạt động cũng không được nêu.

Chiếc SUV có chiều dài 5.265 mm, rộng 1.999 mm và cao 1.800 mm, với chiều dài cơ sở 3.115 mm, khiến nó trở thành một trong những chiếc SUV 6 chỗ lớn nhất tại Trung Quốc.

Xe trang bị tiêu chuẩn vành đa chấu 22 inch, kèm tùy chọn vành thể thao hoặc vành giảm lực cản 21 inch. Nền tảng 800 V tương thích với các cảm biến L4 và các nâng cấp điện toán ADAS của Xpeng trong tương lai.

Mẫu Xpeng GX, ban đầu có tên mã là G01, từng được nhận xét có thiết kế liên tưởng đến mẫu Land Rover Range Rover. Quá trình phát triển bao gồm cả phiên bản chạy điện và phiên bản mở rộng phạm vi.

Xpeng định vị GX cạnh tranh với các mẫu SUV cỡ lớn cao cấp như Li Auto L9, Aito M9, Zeekr 9X và Denza N9.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)