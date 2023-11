Ôtô Trung Quốc tranh giải Xe của năm ở châu Âu

Có 7 mẫu xe từ Trung Quốc trong tổng số 28 đề cử của năm tại châu Âu cho giải thưởng 2024, tức chiếm 25%.

Những mẫu xe Trung Quốc trong danh sách gồm BYD Atto 3, BYD Han, BYD Dolphin, BYD Seal, Nio ET7, Smart #1, và Volvo EX30. Có nghĩa, riêng thương hiệu BYD đã có 4 sản phẩm được đề cử.

BYD Atto 3 - xe điện Trung Quốc tại Anh. Ảnh: Top Gear

CarNewsChina cho rằng chắc chắn sẽ có những tranh cãi về việc Smart #1 và Volvo EX30 được liệt kê là xe Trung Quốc nên đưa ra những giải thích đối với những ý kiến phản đối.

Smart #1

Năm 2020, Geely nắm 50% cổ phần của Smart từ Mercedes. Hai hãng đặt mục tiêu phát triển thế hệ mới của các mẫu Smart chạy điện. Trong 2021, hai bên thiết lập liên doanh Smart Automobile với các trụ sở đặt tại Ninh Ba, Hàng Châu. Ở liên doanh này, Mercedes chịu trách nhiệm tạo dựng phong các cho các mẫu Smart EV, trong khi Geely tập trung vào công nghệ.

Xe điện Smart #1 tại Đức. Ảnh: Smart

Xe điện đầu tiên từ Smart Automobile là Smart #1. Xe dựa trên tảng SEA do Geely phát triển. Viridi E-mobility Technology (chi nhánh của Geely) sản xuất các môtơ điện của Smart #1. CALB cung cấp pin NMC (hỗn hợp nickel, mangan và cobalt) 66 kWh, Rept Battero sản xuất pin LFP (lithium sắt phốt phát) 49 kWh.

Đội ngũ của Mercedes tạo hình nội và ngoại thất cho Smart #1, vì thế ở cột B có logo "tạo phong cách bởi Mercedes". Smart #1 được sản xuất tại nhà máy Zhejiang Haoqing của Geely.

Volvo EX30

Volvo EX30 cũng dựa trên nền tảng SEA của Geely. Shandong Geely Sunwoda Power Battery - liên doanh giữa Geely và Sunwoda - sản xuất pin NMC cho EX30. Quá trình sản xuất của mẫu xe điện cũng diễn ra tại nhà máy Zhejiang Haoqing, theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT) Trung Quốc.

Volvo (thuộc sở hữu của Geely) có kế hoạch sản xuất EX30 tại nhà máy Ghet ở Bỉ trong 2025. Nhưng lúc này, chiếc SUV điện cỡ nhỏ vẫn có "nơi sinh" là Trung Quốc.

Xe điện Volvo EX30 tại Thụy Điển. Ảnh: Volvo

Chính vì thế, Smart #1 và Volvo EX30 đều có di sản từ châu Âu, nhưng thực tế hiện là xe Trung Quốc.

Với 7 xe có trên trong danh sách đề cử, các ứng viên từ Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất với 25%. Phần còn lại, xe Nhật chiếm 21,4% (6 xe), Đức 17,8% (5 xe), Bắc Mỹ 10,7% (3 xe), Hàn Quốc 10,7% (3 xe), Pháp 10,7% (3 xe), và Italy 3,7% (một xe).

Giải thưởng Xe của năm (Car of the Year - COY) là giải thưởng quốc tế hàng năm dành cho những mẫu xe mới nổi bật nhất bán tại thị trường châu Âu, do một ban giám khảo độc lập gồm các phóng viên chuyên nghiệp trong ngành ôtô từ các quốc gia khác nhau bỏ phiếu.

Giải thưởng được đồng tổ chức bởi một nhóm các tạp chí và chuyên trang của châu Âu gồm Auto (Italy), Autocar (Anh), Firmenauto (Đức), L'Automobile Magazine (Pháp), Automobil Revue (Thụy Sĩ), Autopista (Tây Ban Nha), AutoTrends (Bỉ), Autovisie (Hà Lan), và Bi Bilagare (Thụy Điển). Mỗi tạp chí hoặc chuyên trang sẽ chỉ định một thành viên cao cấp để tham gia hội đồng tổ chức.

Mỹ Anh