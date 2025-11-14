Ôtô tông loạt xe và người nước ngoài ở Vũng Tàu

Khoảng 15h, nam tài xế hơn 30 tuổi lái ôtô 5 chỗ biển số TP HCM chạy trên đường Trương Công Định hướng từ Bãi Trước đến vòng xoay Nguyễn Du. Khi đến trước quán lẩu cá đuối số 16A, xe bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào 5 xe máy đậu trước quán.
Thấy ôtô lao tới, người đàn ông ngoại quốc đi bộ trên vỉa hè hướng ra biển đã nhảy xuống lòng đường để tránh, song vẫn bị tông, bị hất văng một đoạn. Ôtô dừng lại trước cửa hàng tiện lợi cách đó vài mét.
Người dân ở hiện trường cho biết tài xế cũng là người nước ngoài, đi cùng một phụ nữ. Thời điểm xảy ra tai nạn, người phụ nữ đứng gần cửa quán, bị xe máy đổ trúng nhưng không bị thương. Còn người đàn ông ngoại quốc chấn thương nhẹ, được tài xế đưa đến bệnh viện kiểm tra.
Tại hiện trường, ôtô hư hỏng, móp méo phần đầu, nổ lốp; 5 xe máy bị hất ngã, hư hỏng.
Nguyên nhân đang được điều tra
Trường Hà