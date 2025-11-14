Ôtô tông loạt xe và người nước ngoài ở Vũng Tàu

TP HCMSau khi tông 5 xe máy dựng trước quán lẩu ở phường Vũng Tàu, ôtô hất văng một người nước ngoài đi bộ trên vỉa hè, chiều 14/11.

Khoảng 15h, nam tài xế hơn 30 tuổi lái ôtô 5 chỗ biển số TP HCM chạy trên đường Trương Công Định hướng từ Bãi Trước đến vòng xoay Nguyễn Du. Khi đến trước quán lẩu cá đuối số 16A, xe bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào 5 xe máy đậu trước quán.

Xe máy ngã trên vỉa hè sau tai nạn. Ảnh: Trường Hà

Thấy ôtô lao tới, người đàn ông ngoại quốc đi bộ trên vỉa hè hướng ra biển đã nhảy xuống lòng đường để tránh, song vẫn bị tông, bị hất văng một đoạn. Ôtô dừng lại trước cửa hàng tiện lợi cách đó vài mét.

Ôtô húc xe máy và người đi bộ ở Vũng Tàu Diễn biến vụ việc. Video người dân cung cấp

Người dân ở hiện trường cho biết tài xế cũng là người nước ngoài, đi cùng một phụ nữ. Thời điểm xảy ra tai nạn, người phụ nữ đứng gần cửa quán, bị xe máy đổ trúng nhưng không bị thương. Còn người đàn ông ngoại quốc chấn thương nhẹ, được tài xế đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Tại hiện trường, ôtô hư hỏng, móp méo phần đầu, nổ lốp; 5 xe máy bị hất ngã, hư hỏng.

Ôtô bị hư hỏng phần đầu, đậu cách hiện trường vài mét. Ảnh: Trường Hà

Nguyên nhân đang được điều tra

Trường Hà