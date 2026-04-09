MỹChiếc móc lưới từ xe cảnh sát bắt trượt bánh sau khiến ôtô bỏ trốn mất lái, lao xuyên thủng tường nhà ven đường.

Cảnh sát hạt Riverside, bang California, truy đuổi một tài xế điều khiển chiếc Cadillac CT5 màu trắng ở khu vực Inland Empire vào khoảng 14h ngày 8/4. Trong lúc truy đuổi, nghi phạm gọi điện đến số 911 và nói rằng mình có vũ khí.

Ôtô thoát móc lưới của cảnh sát, đâm thủng tường nhà dân Video: ABC7

Khoảng 15h20, nghi phạm vẫn lái bỏ chạy và bị một xe tuần tra bám sát phía sau triển khai thiết bị grappler - một chiếc móc có lưới gắn ở cản trước của xe cảnh sát. Nhưng móc lưới không bắt được vào bánh sau chiếc Cadillac và khiến nghi phạm mất lái và đâm vào bức tường gạch ngay bên ngoài một ngôi nhà trên đường. Xe cảnh sát cũng mất lái sau đó nhưng không gặp tai nạn.

Hai xe bọc thép được cử đến hiện trường và cảnh sát tiếp cận được nghi phạm, tiến hành bắt giữ.

Hình ảnh từ trên không cho thấy phần đầu xe của nghi phạm bị hư hại nghiêm trọng. Cảnh sát đã sử dụng cả robot điều khiển từ xa và máy bay không người lái khi cuộc đối đầu diễn ra, theo CBS News.

Grappler là một trong số các thiết bị chuyên dụng có chức năng dừng xe vi phạm trong các cuộc truy đuổi của cảnh sát Mỹ. Ngoài ra còn có bẫy đinh hay barie dạng lưới. Nhưng grappler được cho là sử dụng an toàn hơn bởi không gây ra va chạm nên ít ảnh hưởng tới những người trong cuộc cũng như những người tham gia giao thông khác.

Thực tế, cảnh sát Mỹ đã không ít lần thất bại trong việc sử dụng grappler, thậm chí dẫn đến tai nạn trong quá trình đuổi bắt.

Trang công nghệ Gizmodo từng đề cập về một tình huống sử dụng grappler ở Arizona khiến 8 người bị thương và 3 người tử vong, tháng 8/2021. Một vụ khác ở North Dakota hồi tháng 4/2024 dẫn đến việc xe cảnh sát bị lật và sĩ quan lái xe bị thương. Những sự cố này được cho là không tương xứng với một công nghệ được thiết kế để tăng cường sự an toàn cho tất cả những ai liên quan.

Mỹ Anh