Ôtô suýt gây tai nạn khi dừng đột ngột ở làn 120 km/h

Ninh BìnhChiếc SUV cỡ lớn đang di chuyển tốc độ cao thì bỗng dưng dừng đột ngột, sau đó chuyển làn khiến xe sau phanh dúi dụi.

Land Cruiser dừng đột ngột ở làn 120 km/h Video: Quang Khải

Tình huống giao thông: Chiếc SUV đang chạy hơn 100 km/h ở làn sát dải phân cách trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thì đột ngột phanh dừng, hôm 16/8. Khi chiếc xe tải làn bên cạnh đi qua, tài xế xi-nhan rồi chuyển làn sang phải. Tình huống bất ngờ khiến tài xế điều khiển xe gắn camera hành trình phải phanh gấp để tránh va chạm.

Kỹ năng lái: Khi di chuyển trên cao tốc, ngoài việc duy trì tốc độ theo bảng chỉ dẫn, tài xế cần chú ý giữ khoảng cách và chỉ chuyển làn khi đảm bảo an toàn. Việc dừng xe đột ngột như trường hợp video có nguy cơ dẫn đến tai nạn dồn toa bởi các xe đều di chuyển với tốc độ cao.

Với những xe đi sau, tài xế cần quan sát, phản ứng nhanh với tín hiệu xe phía trước, đặc biệt là phanh. Khi nhìn thấy xe trước sáng đèn phanh, người điều khiển buộc phải buông chân ga và rà phanh giảm tốc. Nếu phản ứng nhanh, có thể bật thêm đèn khẩn cấp (hazard) để nhắc xe đi sau.

Phạm Trung